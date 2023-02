Snoeicurusus in boomgaard en voedselbos het Rakkerbos

Het Rakkerbos is een voedselbos nabij de Sint-Sixtusabdij in Vleteren en een lopend project door een enthousiaste kerngroep. Recent werd een snoeicursus georganiseerd. Een 30-tal geïnteresseerden zakten af om te leren over het snoeien van fruitbomen.

Het Rakkerbos ligt in de schaduw van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren en naast VBS De Akker. “Het Rakkerbos is meer dan een boomgaard. Het is een voedselbos in volle ontwikkeling”, zegt tuinaannemer Kim Vandenbroucke van Tuinen TVK. Hij is lid van de kerngroep van het Rakkerbos. “Een theorieles over snoeien vond recent plaats in de lokalen van de school. De cursisten werden wegwijs gemaakt in het snoeien van allerlei fruitbomen. Hoogstam, laagstam, jonge aanplant, oude bestaande bomen.De avondles werd gegeven door een ervaren lesgever van het Regionaal Landschap Westhoek.”

Fruitbomen

“Op zaterdag vond de praktijkcursus plaats in het Rakkerbos. Het was de ideale plaats voor het Regionaal Landschap Westhoek om er de snoeicursus te geven, omdat er hier jong aangeplante fruitbomen te vinden zijn. Er zijn ook oude appel- en perenbomen van 40 jaar die konden aangepakt worden. De groep van een 30-tal leden kon hun theorie omzetten naar de praktijk. Er kon ook nagepraat worden met een koffie, trappist van Westvleteren of vruchtensap uit de boomgaard.”

Meer info: www.fb.com/rakkerbos.