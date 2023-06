Sloeg Westhoekwolf toe in Kruiskerke?

De voorbije nachten werden in een wei in Kruiskerke drie volwassen ooien gedood en drie andere lichtgewond. Het werk van de Westhoekwolf?

“In de afgelopen dagen, van 6 tot 8 juni, veroorzaakte een wolf, waarschijnlijk de Westhoekwolf, gedurende twee nachten opnieuw schade. In onze wei in Kruiskerke (Ruiselede) werden drie volwassen ooien gedood en drie andere lichtgewond”, meldt André Calus van bedrijf ‘t Gareelke uit Kanegem, eigenaar van de dieren. “Opvallend is de dichte afstand tot een particuliere woning.”

De door het Agentschap Natuur en Bos aangestelde dierenarts deed de nodige vaststellingen, inclusief sporenonderzoek.