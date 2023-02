Slechtziende Slash Depover zorgt voor schone buurt: “Zet me graag in voor anderen”

Nu de lente er zit aan te komen, is dat voor Slash Depover (27) het sein om gewapend met handschoenen, grijpstok en vuilniszak weer in zijn buurt op stap te gaan,. Hij is een van de vele Mooimakers in Menen, die vrijwillig de strijd tegen zwerfvuil aangaan. Maar evident is dat niet voor de jongeman, die een visuele beperking heeft.

Slash is afkomstig uit Moorslede en woont sinds anderhalf jaar in een appartementje in de Hogeweg in Menen. Een gitaargod zoals zijn naamgenoot van de hardrockband Guns ‘N Roses is hij niet. Maar hij tokkelt wel sporadisch op zijn elektrische piano, kookt graag en is een talenknobbel.

Een cerebrale visuele inperking (CVI) beperkt echter zijn gezichtsscherpte tot dertig procent.

Hersenbloeding

“Dat is het gevolg van een hersenbloeding bij mijn geboorte”, vertelt Slash. “Ik heb moeite met het herkennen van details of het onderscheiden van kleurschakeringen. Ik heb geen dieptezicht, en om te lezen zit ik letterlijk met mijn neus in de boeken. Ik heb ook last van trillende ogen. Maar in vergelijking met iemand die volledig blind is, kan ik nog best veel zien. Daarnaast heb ik ook een licht motorische beperking, waardoor ik traag werk. Ik heb geprobeerd om in een beschutte werkplaats te werken, maar dat is helaas niet goed uitgedraaid.”

Wegens zijn arbeidsongeschiktheid besloot hij zijn dagen zinvol in te vullen met vrijwilligerswerk. Meehelpen in de keuken van de open ecologische hoeve Heerlijkheid van Heule, deelnemen aan de bibliotheekbabbels voor anderstaligen, enkele uurtjes schaken met een mindervalide persoon of een halve dag op zijn nichtje passen: Slash doet het allemaal met veel overgave. “Want ik zet me graag in voor anderen”, zegt hij.

Dit is onze stad. We moeten die allemaal samen proper houden

Toen hij tijdens het wandelen langs de Leie merkte hoe Mooimakers bezig waren met het opruimen van zwerfvuil, besloot Slash zelf ook de handen uit de mouwen te steken en zijn eigen buurt proper te helpen houden.

“Als ik ga wandelen, ben ik sowieso heel alert waar ik stap. Ik ontwijk obstakels en probeer om niet in irritante hondendrollen te stappen. En omdat ik nogal nieuwsgierig van aard ben, wil ik graag alle borden die ik onderweg tegenkom lezen. Ik probeer te onthouden waar ik zwerfvuil heb zien liggen, om het dan te komen opruimen. Voor mij vallen vooral de blikjes op, omdat ze glimmen en uitgesproken kleuren hebben.”

“Omdat ik een vuilniszak meesleep, ruim ik vooral op in de onmiddellijke omgeving van mijn appartement. Toch probeer ik ook nieuwe plekken te verkennen. Zo was ik al in Kortrijk en in Geluwe met mijn grijpstok in de weer. Het gebeurt wel eens dat een dametje een praatje komt maken, of dat ik iets te drinken krijg. Of voorbijfietsende wielertoeristen roepen dat ik goed bezig ben.”

Lenteschoonmaak

“Ik vind het wel jammer dat alles na een tijdje weer vol zwerfvuil ligt. Maar toch blijf ik mooimaken. Want als ik dat niet meer doe, wordt het alleen maar vuiler in mijn buurt. Bovendien draag ik zo mijn steentje bij aan het afremmen van de klimaatdreiging. Ik kijk al uit naar de jaarlijkse lenteschoonmaak van de Mooimakers. Met die opruimactie willen we stadsgenoten motiveren en inspireren. Iedereen moet beseffen dat dit onze stad is. We zijn met zijn allen verantwoordelijk om haar proper te houden”, besluit Slash.