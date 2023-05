Slechtvalkjes geboren in toren van Leiekathedraal in Komen

Het was het moment waarop heel wat dierenvrienden en natuurliefhebbers zaten te wachten. In de toren van de Leiekathedraal in Komen werden nieuwe slechtvalkjes geboren.

Het koppel slechtvalken nam enkele maanden geleden z’n intrek in de toren van de kerk in Waasten. Voor zowel de natuurverenigingen als het gemeentebestuur werd dit het startsignaal van een heuse observatiemissie.

De slechtvalken, die tot voor enkele jaren nagenoeg volledig waren uitgeroeid, maken deel uit van een intensief programma in de hoop de populatie opnieuw op peil te krijgen. Via een webcam kon iedereen 24/7 het doen en laten van het koppel vogels volgen. Eind maart kwam dan een eerste goed nieuws toen drie eitjes in het nest verschenen.

Een aandachtige kijker merkte maandagochtend op dat een eerste kuiken het daglicht had gezien. In de loop van de dag volgden dan ook de twee andere geboortes.

Komen-Waasten is een van de steden die deelneemt aan een project waarmee de slechtvalk terug naar onze contreien moet worden gebracht. De geboorte van de drie vogels is dan ook een flinke opsteker voor de vrijwilligers die er zich over ontfermen.