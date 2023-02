Slechtvalken zijn terug van weggeweest in Komen-Waasten: “Volgen de situatie op de voet”

Meer dan 40 jaar na zijn verdwijning is de slechtvalk terug in het land. Ook in Komen-Waasten hebben de roofvogels een nestplaats gevonden. Via een cameraopstelling kan iedereen nu 24/7 de bijzondere vogels volgen.

De slechtvalk flirtte ooit met de uitroeiing en verdween nagenoeg volledig uit ons land. “Een rechtstreeks gevolg van het toen intensieve gebruik van DDT”, verklaart Martin Windels. De gemeentelijke natuurgids spoorde het gemeentehuis dan ook aan in te tekenen op het unieke project, dat in 2008 het daglicht zag. “Het project wilde steden en gemeenten stimuleren om nestplaatsen te voorzien, in de hoop de slechtvalk terug te krijgen. In Komen-Waasten werd hiervoor gekozen voor een plaats bovenin de Leiekathedraal van Waasten. Hoewel het eerst erg lang leeg bleef, verschenen in 2021 opnieuw slechtvalken in de gemeente.”

Absolute meerwaarde

Via een nieuwe cameraopstelling, die zopas in gebruik werd genomen, kan iedereen het doen en laten van de vogels volgen. “Ook voor ons is die camera een absolute meerwaarde”, glundert Martin. “Om de slechtvalken hier te kunnen houden, moeten ze natuurlijk ook voor jongen zorgen. In 2021 verscheen een koppel in de kerktoren en we hadden gehoopt dat het moment was aangebroken. Helaas leerde een analyse van enkele foto’s ons dat ze nog te jong waren. Via de camerabeelden nu hebben we gemerkt dat ze ondertussen wel rijp zijn om te paren. We kunnen de situatie nu ook op de voet volgen en actie ondernemen mocht dit nodig zijn.”