Slechtvalken in Harelbeke krijgen nieuwe nestplaats in kerktoren

De voormalige elektriciteitscentrale in Harelbeke heeft een nieuwe eigenaar, met nieuwe plannen voor de site. De torens van de centrale, waar zich de oudste broedlocatie van slechtvalken in onze regio bevindt, zullen worden gesloopt. Maar er is een oplossing.

Reeds van bij de aanvang van deze nieuwe plannen werkte de nieuwe eigenaar Bvba Pierre Verschuere Harelbeke constructief mee aan het verzekeren van de nestplaats voor de toekomst. Hij vroeg een afwijking van het Soortenbesluit aan. Het Soortenbesluit verbiedt namelijk de vernietiging van bestaande nestplaatsen van soorten, onder andere de slechtvalk, die in de bijlagen van het Soortenbesluit zijn opgenomen. De kerkfabriek van de op een boogscheut gelegen Sint-Salvatorkerk gaf toelating voor een alternatieve nestlocatie en ook het Agentschap Onroerend Erfgoed ging akkoord.

Pol Verschuere haalde de bak van de elektriciteitscentrale naar beneden, voorzag hem van verse kiezel én een ringluik, en liet de bak door BVBA G. Bosch Restauratiewerken op de toren plaatsen. “Een zeer geslaagde samenwerking tussen veel partners, voor het behoud van de biodiversiteit. Waarvoor dank! Zeer benieuwd wanneer de valken de bak in gebruik zullen nemen”, luidt het op de Facebookpagina van slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen.