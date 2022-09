Slachtpartij in Gistelse kippenren: “Vermoedelijk was hier een vos aan het werk”

Xavier Vanacker (35), restaurantuitbater van De Witte Ezel langs de Oostendsebaan in Gistel, trof zaterdag drie doodgebeten kippen aan in zijn kippenren, de rest van de diertjes waren allemaal verdwenen. “Tot nu toe was er nooit een probleem”, aldus de restaurantuitbater.

Xavier baat al enkele jaren het bekende restaurant uit langs de Oostendsebaan. Achteraan is er een terras, met zicht op de kippenren. Daarin zaten tot vrijdagnacht een vijftiental kippen. “Achter ons restaurant hebben we zicht op een open weide”, vertelt Xavier. Tussen die weide en het terras van het restaurant hadden we een mooie kippenren gebouwd. Dat is altijd leuk voor de kinderen die hun ouders vergezellen als ze iets komen eten of drinken achteraan. Tot nu toe was er nooit een probleem.”

De verbazing was dan ook groot toen de vader van Xavier zaterdagmorgen zag dat er iets niet klopte. “Mijn vader komt elke morgen aardappelen schillen om verse frietjes te maken”, vervolgt Xavier. “Toen hij het keukenafval bij de kippen wou gooien, merkte hij meteen dat er iets mis was. De kippen lopen hem immers altijd toe als hij de kippenren nadert. Dat was nu niet het geval. Toen hij dichter kwam zag hij drie kippen liggen, waaronder onze haan. Van de rest van de kippen, waaronder vier sierkippen, was geen spoor meer. Die werden meegenomen door het dier dat de kippen heeft aangevallen.”

Vos

Xavier denkt in de richting van een vos. Vossen staan erom bekend vooral tijdens de nachtelijke uren te jagen. In onverstoorde gebieden doet hij dat liever overdag. Zijn prooien zijn meestal kleine dieren zoals knaagdieren, konijnen, egels en kippen. Ook marters staan erom bekend hele kippenrennen uit te moorden. “Het jachtseizoen is onlangs begonnen en daarom vermoed ik dat de vossen – ook al wordt op hen niet gejaagd – afgeschrikt worden, waardoor ze dichter naar de stad trekken. Zo kwam het dier vermoedelijk langs mijn kippen en zag hij daar een lekkernij in. Net omdat vossen ’s nachts jagen, denk ik dat het een vos moet geweest zijn; Het restaurant ligt langs een baan waar heel veel verkeer langskomt. ’s Nachts is dat minder.”

Xavier is van plan om nieuwe kippen aan te schaffen, maar wil die in de toekomst extra bescherming bieden. “Vossen zijn sluwe dieren. Ik zal dus uit mijn pijp mogen komen om de kippenren zo goed mogelijk af te sluiten”, duidt de man. “Ik ben ook van plan om twee geitjes aan te schaffen om erbij te plaatsen. Dat zijn al wat grotere dieren en misschien schrikken die vossen af. Ik hoop dat mensen uit de buurt verwittigd zijn zodat ook zij hun kippen niet afgeslacht zien worden.”