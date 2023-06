Sint-Jozef is groenste en zachtste wijk van de stad

In de Sint-Jozefswijk in Roeselare werd een oppervlakte van ruim zevenduizend vierkante meter onthard. Het project werd in 2020 opgestart met een unieke samenwerking tussen buurt en stad. Zaterdag was het feest in de bloemenwijk.

Sint-Jozef noemt zich de bloemenwijk. Bijna alle straten hebben er een naam van een bloem of een boom. “Met de inhuldiging van het vernieuwde plein rond de voormalige kerk mag de wijk zich niet alleen de groenste maar ook de zachtste wijk noemen”, aldus schepen Michèle Hostekint onder andere verantwoordelijk voor natuur, bos, klimaat en wonen. “We hebben zevenduizend vierkante meter nutteloze verharding weggenomen en vervangen door groene zones. Dat zorgt voor een broodnodige biodiversiteit maar ook voor een betere regenwaterbuffering. Parkeerstroken en trottoirs zijn aangelegd in waterdoorlatende materialen en het regenwater van de kerk wordt opgevangen voor een maximale bewatering van de planten.”

85.000 bomen

“We konden ook extra bomen planten waarbij we deze maand reeds aan 85.000 geplante bomen komen. We naderen stilaan het beoogde doel van 100.000 nieuwe bomen die we voor deze legislatuur hebben vooropgesteld.”

Het tot stand komen van de metamorfose van de Bloemenwijk Sint-Jozef volgde een opmerkelijk traject. “Het verzoek om de buurt te vergroenen kwam van de bewoners van de wijk en van het architectenbureau dat in de voormalige kerk is gevestigd. De stad ging samen met de bewoners, de school, de jeugdvereniging en het wijkcomité op zoek naar de beste ideeën en oplossingen. Er was vraag naar meer groen en ook naar een veiliger verkeerssituatie”, legt schepen van openbare werken Francis Debruyne uit.

“We pasten het STOEP-principe toe. Stappen staat voorop, gevolgd door trappen, openbaar vervoer, elektrisch transport en als laatste personenwagens. De verbinding tussen de zijstraten werd afgesloten en een zone 30 werd ingevoerd.”

De opening van het vernieuwde plein aan de Sint-Jozefskerk werd zaterdag gevierd door buurtbewoners en het buurtcomité Bloemenwijk Sint-Jozef met frietjes en een drankje op een gezellig gelegenheidsterras. Ook Willy Deleye van OKRA was er bij. “We zijn heel tevreden met wat er hier is gebeurd en hopen op heel wat activiteiten. Wij willen alvast een petanquetornooi organiseren op de twee nieuwe banen die werden aangelegd.” (BC)