Sint-Denijs krijgt herinneringsbos

In de Zandbeekstraat in Sint-Denijs werd vorige vrijdag een van drie herinneringsbossen in Vlaanderen aangeplant. Het bos in Sint-Denijs beslaat een oppervlakte van zo’n vijf hectare.

Bedoeling van zo’n bos is dat mensen uitgenodigd worden om stil te staan bij de mooie herinneringen aan een overleden dierbare. Daarnaast zal men verspreid over verschillende bossen in Vlaanderen herinneringsbanken plaatsen om tot rust te komen. “Als uitvaartorganisatie merken we elke dag hoe belangrijk herinneringen zijn. Tijdens een uitvaart zien we hoe het samen ophalen van herinneringen mensen verbindt en troost. Maar ook na de uitvaart heeft het ophalen van herinneringen een gunstige invloed op het rouwproces”, aldus Marysia Kluppels, woordvoerder van DELA.

Symbolische waarde

Er werden in Vlaanderen drie herinneringsbossen aangeplant. Dit in Putte, Ninove en Sint-Denijs (Zwevegem). Volgens Marysia Kluppels is herdenken in de natuur sinds de coronaperiode meer ingeburgerd geraakt. “Toen mensen geen koffietafels mochten organiseren, werd er al wel eens geopteerd voor een wandeling in de buitenlucht. Bovendien schuilt er ook een symbolische waarde achter de herinneringsbossen. De bomen die we straks aanplanten, zullen generaties overleven. Net zoals herinneringen over generaties heen doorleven.” (GJZ)