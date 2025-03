Sint Amandsbasisschool Noord helpt zwaluw geschikte nestgelegenheid te vinden

De zwaluw krijgt het steeds moeilijker om een geschikte nestgelegenheid te vinden. In samenwerking met Regionaal Landschap Leie en Schelde steekt de stad met het project ‘Zwaluw-onder-dak’ de vogels een vleugeltje toe door 92 kunstzwaluwnesten op te hangen op 34 locaties. Als inwoner kan je zelfs een premie aanvragen als zwaluwen komen broeden.

In Kortrijk leven verschillende kolonies huiszwaluwen. Moderne dakconstructies zijn voor zwaluwen vaak niet bruikbaar en door frequentere periodes van droogte, slechte bodemkwaliteit en toenemende verharding is goede modder om een nest mee te bouwen schaars geworden.

“Door nestgelegenheden te voorzien, kunnen de vogels meer energie en tijd besteden aan het zoeken van voedsel, wat al een uitdaging is door de achteruitgang van insecten. Door in mei niet te maaien, trek je insecten aan, maar het is belangrijk om het hele jaar door gefaseerd te maaien zodat meer insecten kunnen overleven”, zegt Janne Tjampens van Regionaal Landschap Leie en Schelde.

Het project ‘Zwaluw-onder-dak’ richt zich specifiek op inwoners die binnen een straal van 200 meter van een bestaande zwaluwenkolonie wonen, zijnde Heule-Watermolen en Rollegemplaats. Geschikte locaties worden voorzien van kunstnesten, zoals aan de gevel van de speelplaats van Sint Amandsbasisschool Noord (18 nesten) en het OC in Rollegem (10 nesten). Samen met de ‘huiszwaluwgastgezinnen’ komen er in totaal 34 locaties bij, goed voor 92 extra nesten.

Biodiversiteit op school

Tijdens een workshop kregen de vijfdejaars van Sint Amandsbasisschool Noord les over de levenswijze van de huiszwaluw, de trektochten en hun broedgedrag. Ze kregen ook de kans om zelf aan de slag te gaan met het bouwen van zwaluwnesten. De zwaluwnestjes werden dinsdag 18 maart opgehangen op de speelplaats. De Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen zal monitoren of de kunstnesten een nieuwe thuis zijn geworden voor huiszwaluw.

De zelfgemaakte zwaluwnestjes hangen net onder het dak van de school. © MD

“We hebben veel bijgeleerd tijdens de workshop. Wist je dat zwaluwen heel ver kunnen vliegen? Tot Afrika! Ik vind het spannend of ze in mijn nest zullen gaan”, zegt Abdul (10). “We hebben ook geleerd dat zwaluwen met kleine bolletjes klei, die ze maken met hun speeksel, hun nest bouwen. En als ze veel eieren leggen, maken ze zelfs nog een extra nest”, vult Shekou (10) aan.

Premie zwaluwnesten

De stad wil inwoners belonen die een nestgelegenheid voor zwaluwen in stand houden. Dit kan een kunstnest of een natuurlijk nest zijn. Komt er in die nestgelegenheid een kolonie zwaluwen tot broeden, dan kan je een premie aanvragen. Meer info op www.kortrijk.be/premie-zwaluwnesten.