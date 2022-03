Serviceclub Soroptimist Knokke-Oostkust schenkt bomen aan het Zwin Natuur Park

Naar aanleiding van 100 jaar Soroptimisten bood de club Knokke-Oostkust financiële steun voor het aanplanten van 12 bomen in het Zwin Natuur Park

“Het is een mooie samenwerking tussen de club, het Zwin Natuur Park en de Groendienst van de provincie West-Vlaanderen. Want wat is een betere manier om 100 jaar Soroptimist te vieren en het milieu te helpen dan door bomen te planten”, aldus Zwin-directeur Ina Dewasch.

“Bomen geven leven! Een mooie bijdrage dus om onze planeet te behouden voor toekomstige generaties. De 7 eiken en 5 fladderiepen werden verspreid in het park en aan de inkom geplant en voorzien van een dankbordje.”

100-jarig bestaan

Wereldwijd vierden Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan met als thema ‘Planting trees for a brilliant future’. Hiermee wordt een link gelegd met de oprichting van de eerste Soroptimist club in 1921 in Oakland, Californië. Zij beschermden 100 jaar geleden de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park.

Inmiddels is Soroptimist International een wereldwijde organisatie van 90000 vrouwen in 125 landen die zich vrijwillig inzetten voor gelijkheid en positieverbetering van vrouwen en meisjes waar ook ter wereld.