Serval gespot in Komen-Waasten: “Ik dacht eerst dat ik aan het hallucineren was”

Zondagavond werd de brandweer van Komen-Waasten opgeroepen voor een wel erg bijzondere interventie. Een serval werd gespot in de tuinen van de bewoners van de Werviksesteenweg. Na een heuse klopjacht werd het dier uiteindelijk gevangen en overgebracht naar Pairi Daiza.

De niet alledaagse oproep bereikte de noodcentrale rond 19.50 uur. Enkele inwoners van de Werviksesteenweg maakten melding van een gigantische, agressieve kat die door hun tuinen liep. Eenmaal de hulpdiensten ter plaatse, kon het dier al snel worden geïdentificeerd als een serval, een katachtige die vaak meer dan 80cm groot wordt.

Hulp van dierenarts

De politie besloot meteen de zone af te sluiten en mensen werden ook aangeraden hun woning niet te verlaten. Een gespecialiseerde eenheid van de brandweer riep de hulp in van een dierenarts, die uiteindelijk het dier konden vangen en wegbrengen.

“Ik dacht eerst even dat ik aan het hallucineren was”, verklaarde Aurélie Sieuw nadien. De buurtbewoonster zag de serval eveneens door haar tuin wandelen en kon haar ogen niet geloven. “Dat zijn dieren die je alleen maar kent van op foto’s of in een zoo, niet meteen van in Komen-Waasten. De hulpdiensten belden hier aan om zo toegang te krijgen tot de tuinen en ik schrok echt van de omvang van het dier. Ze hebben er toch een stevig anderhalf uur werk mee gehad.”

Gevaarlijk voor de mens

De serval is een katachtige die normaliter enkel in de Afrikaanse Savanne terug te vinden is. Volwassen exemplaren kunnen al snel meer dan 80cm groot worden met een gewicht van meer dan 10 kilogram. Door hun lenigheid en hun snelheid krijgen ze vaak de bijnaam van “kleine panter”. Servals kunnen agressief reageren wanneer ze zich bedreigd voelen en worden daarom ook als gevaarlijk voor de mens bestempeld. Het houden van een serval als huisdier is in België verboden. De politie startte ondertussen al met een onderzoek teneinde te weten waar het dier wist te ontsnappen.