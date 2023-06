Sea Life kan nu ook kwetsbare bruinvissen opvangen: “We gebruiken zeewater dat rechtstreeks uit de Noordzee komt”

Sea Life heropent na een maandenlange renovatie het vernieuwde zeehondenbassin. Alle ramen van het bassin zijn vervangen en er is een compleet nieuw filtersysteem geplaatst om de zeehonden op te vangen. Zo wordt er zeewater gebruikt dat rechtstreeks uit de Noordzee komt.

“Dit zeewater gaat door drie verschillende filters en wij voegen geen chloor toe, omdat dit irritatie kan veroorzaken aan de ogen van de dieren. Door hun natuurlijke omgeving zoveel mogelijk na te bootsen, is de aanpassing voor de opgevangen zeehonden dan ook minimaal en kunnen ze zo snel mogelijk weer vrijgelaten worden”, aldus Jonathan Meul, hoofd dierenverzorging.

Ook bruinvissen

Er is trouwens nog meer nieuws uit Sea Life: ook bruinvissen in nood kunnen er voortaan terecht voor verzorging en opvang. “Voor deze dieren, die de meest voorkomende walvissoort van de Noordzee zijn, was er nog geen goede opvang ter beschikking. Ons Rescue Team is 24/7 beschikbaar, samen met het North Seal Team op de stranden. Daardoor kunnen we in een korte tijdspanne uitrukken en de dieren opvangen en redden”, klinkt het bij algemeen directeur Steve Vermote. Daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden waar Sea Life Blankenberge aan moet voldoen.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “De bruinvis is gevoelig voor bepaalde vervuilende stoffen, overbevissing en raakt soms verstrikt in netten. Vorig jaar heb ik reeds een aantal maatregelen genomen om zeezoogdieren te beschermen. Zo werd er een beperking opgelegd op het recreatief gebruik van visnetten. In 2022 strandden 45 bruinvissen, het laagste aantal sinds 2004. Het ging vaak om jonge, verhongerde dieren.”

“Het is goed dat we nu in Blankenberge over nieuwe en goed uitgeruste infrastructuur en goed opgeleide mensen beschikken om zieke of gewonde bruinvissen op te vangen. Het opzet moet steeds zijn de dieren weer uit te zetten in zee. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze in Sea Life hiertoe de beste kansen krijgen.”

(WK)