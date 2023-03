Sea Life creëert bijkomende opvangplaatsen voor zeehonden: “Aantal oproepen is in paar weken verdubbeld”

Het is druk in Sea Life in Blankenberge: een container biedt er extra opvang voor de zeehonden.

“Ons zeehondenhospitaal zit momenteel inderdaad vol”, bevestigt algemeen directeur Steve Vermote. “Echt uitzonderlijk is dat niet, maar door de aard van de verwondingen kunnen we de opgevangen zeehondjes minder snel vrijlaten. Vooral die bijtwonden van andere honden genezen moeilijker”, klinkt het.

“Anderzijds werpt de voortdurende sensibilisering ook wel stilaan vruchten af en krijgen we veel meer meldingen dan vroeger. De voorbije drie weken is het aantal oproepen bijna verdubbeld. En tenslotte blijft de zeehondenpopulatie in onze Noordzee natuurlijk ook gewoon verder toenemen.”