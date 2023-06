Sea Life Blankenberge vangt voortaan ook bruinvissen op, zeehond Rosa vrijgelaten

Sea Life Blankenberge zal voortaan naast zeehonden ook bruinvissen opvangen. Dat heeft het opvangcentrum vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De maatregel moet tegemoet komen aan het stijgende aantal gestrande bruinvissen op de Belgische stranden. In de vooravond werd ook zeehondje Rosa vrijgelaten op het strand van Blankenberge en het vernieuwde zeehondenverblijf voorgesteld.

Sea Life Blankenberge vangt al sinds 1998 zieke en gewonde zeehondjes op aan de Belgische kust. Sindsdien heeft het opvangcentrum meer dan zeshonderd dieren opgevangen.

Geen goede opvang

Voortaan is Sea Life ook verantwoordelijk voor de opvang van bruinvissen. “We zien dat het aantal gestrande bruinvissen stijgt. Bovendien blijkt dat de dieren, die de meest voorkomende walvissoort van de Noordzee zijn, tot op heden geen goede opvang ter beschikking hadden”, zegt algemeen directeur Steve Vermote.

Vrijdag werd ook het vernieuwde zeehondenbassin voorgesteld. Tijdens de renovatie is rekening gehouden met geschikte opvangplaatsen voor bruinvissen.

“Samen met het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), het kabinet van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en de dienst Marine Milieu zijn er enkele strikte voorwaarden opgesteld waar wij aan moeten voldoen”, zegt Vermote.

Vervuilende stoffen

Ook minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) benadrukt het belang van de opvang van bruinvissen. “De bruinvis is gevoelig voor bepaalde vervuilende stoffen, overbevissing en soms raken ze ook verstrikt in netten. Vorig jaar heb ik al een aantal maatregelen genomen om zeezoogdieren te beschermen. Zo werd er een beperking opgelegd op het recreatief gebruik van visnetten”, zegt de minister.

“Het ging vaak om jonge, verhongerde dieren. Het is goed dat we nu hier in Blankenberge over nieuwe en goed uitgeruste infrastructuur en goed opgeleide mensen beschikken om zieke of gewonde bruinvissen op te vangen. Het opzet moet steeds zijn om de dieren terug in zee te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze in Sea Life hiertoe de beste kansen krijgen.”

Zeehond Rosa vrijgelaten

In de vooravond werd ook zeehondje Rosa vrijgelaten op het strand van Blankenberge. De gewonde zeehond werd gevonden door het Rescue Team op het strand van Oostende met etterende ogen en een bloedende neus.

Het dier was vermagerd, had hoge koorts en longwormen. Rosa was eerder al opgevangen in een zeehondenopvangcentrum in Duitsland. Ze is ongeveer tien maanden oud.

(Lees verder onder de foto)

Rosa werd onder massale belangstelling vrijgelaten. © JVM

“Geregeld hebben wij contact met collega’s uit onze buurlanden om informatie uit te wisselen en zo data te verzamelen over de verschillende zeehondenpopulaties aan onze Belgische kust.”

“We weten dat die populatie aan het groeien is. Daarnaast krijgen we steeds meer oproepen voor ons Rescue Team om ter plaatse een pup te gaan onderzoeken en op te vangen”, zegt Vermote.

Na een verblijf in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life is het dier aangesterkt en weer gezond. Vrijdag werd het dan ook weer vrijgelaten in zee.

Momenteel verblijft er nog één geredde zeehondenpup in het opvangcentrum die intensieve verzorging nodig heeft. Eenmaal de pup volledig is hersteld en aangesterkt, zal het ook worden vrijgelaten in zee.

(Lees verder onder de foto)

Het buitenbassin is grondig aangepakt en laat een betere werking toe voor zeehond en verzorgers. © JVM

Na het vrijlaten van zeehond Enni op het strand van Blankenberge werd in het Sea Life Center het vernieuwde zeehondenverblijf voorgesteld. Het buitenbassin is grondig aangepakt en laat een betere werking toe voor zeehond en verzorgers.

Het buitenbad is aanzienlijk vergroot en de infrastructuur is met onder andere een aangepaste helling meer afgestemd op de hedendaagse behoeften. De werken namen een viertal maand in beslag maar het resultaat is dan ook navenant. (Belga/JVM)