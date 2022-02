Sea Life Blankenberge laat zeehondje Dumbo vrij

In Blankenberge heeft het Sea Life Centrum donderdag een zeehondje vrijgelaten in zee. Het dier was verzwakt aangespoeld aan onze kust en werd opgevangen in de zeehondenopvang van het Sea Life Centrum. Nu Dumbo voldoende is aangesterkt, mag hij terug de vrije natuur in.



(Bron video: Belga)

Dumbo werd in december gevonden op het strand van Westende en woog toen nog maar 16 kilogram. De verzorgers merkten op dat het dier al een tag droeg van Zeehondencentrum Pieterburen in Nederland. Zo bleek het dier als baby al te zijn opgevangen in Nederland. Toen had een omstaander het dier, dat gewoon wat kwam rusten op het strand, anderhalf uur onnodig vastgehouden.

Laat de dieren rusten

General Manager van Sea Life Blankenberge Michelle Hoeneveld benadrukt dat het belangrijk is om zeehonden op het strand gerust te laten. “Als deze omstaander het dier gewoon had laten rusten, dan hadden wij nooit moeten tussenkomen. Vertrouw op de professionals. Als wij zeggen dat het niet nodig is om tussen te komen, dan is dat ook zo.”

Uiteindelijk kon Dumbo voldoende aansterken tot een flinke zeehond van 36,5 kilogram, klaar om terug in zee te gaan. Momenteel verblijven er nog zes zeehondjes in het opvangcentrum in Blankenberge.