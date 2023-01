Sea Life Blankenberge herhaalt oproep om honden aan de leiband te houden na verschillende incidenten

Eerder deze maand raakten verschillende zeehondjes aan de kust verwond door honden op het strand. Sea Life Blankenberge roept daarom nogmaals op om je hond aan de lijn te houden als je gaat wandelen.

Loslopende honden die zeehonden aanvallen: het is niet nieuw. Nu de zeehondenpopulatie steeds groter wordt en de diertjes vaker langs de kustlijn opduiken, verhoogt de kans op een confrontatie met honden. “Van de drie zeehonden die we deze maand al moesten opvangen, liepen twee dieren verwondingen op door loslopende honden”, klinkt het bij Sea Life Blankenberge.

Zo werd een jonge pup van amper twee weken oud zelfs gebeten. “Het dier werd begin januari gevonden met een flinke wonde op het strand van Wenduine. De dierenarts moest een teen amputeren.”

Zeehonden komen tijdens de wintermaanden vaak uitblazen op strand. Jongere dieren zijn vaak uitgeput door de stroming op zee. “We vragen mensen daarom om honden zo veel mogelijk aan te lijnen, want op een donker strand zie je zo’n zeehond vaak niet direct liggen. Dat gebeurde recent nog in Koksijde: daar liep een zieke zeehond ook nog eens krabwonden op nadat een hond wou spelen met het dier”, aldus Sea Life Blankenberge.

Rusten op het strand

Niet alle zeehondjes die op het strand liggen, zijn bovendien ziek of gewond. De meesten liggen gewoon te rusten. Daarvoor waarschuwt het NorthSealTeam in Oostende, een groep vrijwilligers, al langer.

Als het dier toch zichtbaar ziek of gewond is: hou afstand en verwittig het NorthSealTeam of Sea Life Blankenberge. Een zeehond benaderen of zelf ingrijpen heeft geen zin en kan zelfs gevaarlijk zijn.