Scouts en padvinders ruimen zwerfvuil op en langs kanaal Roeselare-Leie

Zwerfvuilacties zijn ondertussen goed ingeburgerd, maar op en langs het water blijven ze een uniek gegeven. Groen Izegem en de Roeselaarse Kajakvaarders bundelden de krachten voor de tweede River Clean Up aan het kanaal Roeselare-Leie.

De regels zijn bij de River Clean Up dezelfde als bij een gewone zwerfvuilactie. “Behalve dat het actieterrein nu de oevers van het kanaal en het water zelf zijn”, zegt voorzitter Hannes Vanderstraeten van Groen Izegem.

Kajakvaarders

“Dankzij de Kajakvaarders konden we met grijpstok het water op en ook daar heel wat zwerfvuil rapen. We werken in een beurtsysteem. Vorig jaar was jeugdbeweging KSA aan de beurt, dit keer gingen 32 jongeren tussen 12 en 18 jaar van de Padvinders Sint-Joris en Scouts & Gidsen de uitdaging aan.”

“In totaal haalden de jongeren op een goede twee uur tijd vijftien vuilniszakken boven. Naast het ‘gewone’ zwerfvuil haalden we dit jaar ook een aantal schoenen uit het kanaal. Izegem blijft een schoenenstad”, knipoogt Hannes.