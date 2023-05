Schone Schaapjes handhaaft veiligheidsmaatregelen rond wolf

In Staden heeft familiebeurs Schone Schaapjes er zijn eerste dag op zitten. Organisator Koen Maertens was heel tevreden met de opkomst. Ondanks het feit dat de eerste wolf sedert 200 jaar in onze provincie niet meer in de nabijheid van Staden lijkt te vertoeven behoudt Schone Schaapjes de nachtelijke veiligheidsmaatregelen.

De ‘Midwestwolf’ werd vrijdagavond diverse keren in Roeselare gespot en zou vandaag ook in Pittem opgemerkt zijn. Koen Maertens van vakantiehoeve Open Huis, organisator van Schone Schaapjes, behoudt evenwel de nachtelijke veiligheidsmaatregelen. Op de terreinen van Open Huis, een actieve schapenboerderij, vertoeven ter gelegenheid van Schone Schaapjes immers nog meer schapen dan gewoonlijk. Daarnaast overnachten er nog alpaca’s, neerhofdieren en roofvogels van de roofvogelshow die er gedurende 3 dagen wordt opgevoerd.

Afwisselend patrouilleren

“We hebben 2 getrainde border collies die we ’s nachts dicht in de nabijheid van de Vrijbosroute houden, een voormalige spoorweg die nu als groene fiets- en wandelcorridor fungeert.”, vertelt Koen Maertens. “Als de wolf onze terreinen zou binnen dringen, dan zal het volgens mij via de route zijn. De honden reageren normaal op buitengewone zaken. Er slaapt iemand in hun nabijheid die onmiddellijk kan gaan zien of er iets loos is als de honden op iets reageren. Daarnaast zorgen we ook dat alles goed verlicht is en zullen er ook 3 mensen afwisselend patrouilleren. Vorige nacht waren die maatregelen overigens ook al van kracht”.

Gezellig druk

Koen Maertens bleek overigens heel tevreden over de opkomst op de eerste dag van Schone Schaapjes. “Het was gezellig druk”, weet Koen. “Op zaterdag is er nooit echt de hele grote drukte, maar nu was de opkomst heel goed voor een zaterdagnamiddag. Morgen verwachten we heel veel volk. We blijven daarom – in overleg met de standhouders – een uurtje langer open. Ook op maandag verwachten we de nodige drukte, al voorzien we die dag toch iets kalmer dan de zondag”. Schone Schaapjes op de terreinen van Vakantiehoeve Open Huis in de Ieperstraat 157 in Staden is zondag open van 10 tot 19 uur en maandag van 10 tot 18 uur. (BCH/foto JCR)