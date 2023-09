Schapen werden vermoedelijk doodgebeten door een wolf in Zillebeke: “Schapenhouders zullen op hun hoede moeten zijn”

In een weide in de Zillebeekse Zandvoordestraat werden in de nacht van vrijdag op zaterdag twee schapen doodgebeten. Een veearts kwam ter plaatse en vermoedt dat de schapen wellicht gedood werden door een wolf ofwel door een grote hond. Maar dat laatste is vrij onwaarschijnlijk omdat de schapen ’s nachts werden gedood en uit één schaap de achterbil van zowat anderhalve kilo werd meegenomen en opgegeten.

De weide is eigendom van Christof Buyck (44) die wat verder in de Zandvoordestraat woont. “In de weide lopen een 20-tal schapen die eigendom zijn van mijn zoon Gaël (14) die zijn spaargeld in de aankoop en het verzorgen van schapen steekt. De jongen is er het hart van in”, vertelt Christof.

Zorgen

Jean-Marie Forrez (74) is net als Christof jager en maakt zich ook zorgen over het feit dat twee schapen werden gedood. “Op de weide lopen enkel gezonde schapen en zoiets heb ik nog nooit gezien”, aldus Jean-Marie. “Als de doder een wolf is, moet dit zeker bekend worden gemaakt. Wat verder in het aanpalende bos spelen dikwijls kinderen en met een wolf in de buurt lopen die ook gevaar. Bovendien zullen nog eigenaars van schapen of andere dieren op hun hoede moeten zijn.”

“Als je ziet hoe erg de schapen zijn toegetakeld, heb ik een sterk vermoeden dat hier een wolf aan het werk was. In Krombeke werd er al een gesignaleerd. Gemiddeld is het territorium van een wolf erg uitgebreid. Normaal gezien is dit territorium van een wolf zowat 200 vierkante kilometer groot. Het wordt dus uitkijken of Zillebeke en omgeving ook te maken krijgen met een wolf.” (EG)