Schaap bevalt van… gezonde zesling: “Ik heb ze een paar keer opnieuw moeten tellen om zeker te zijn”

Bij de familie Warnez in de Ruiseleedsesteenweg in Tielt is donderdag een zesling ter wereld gekomen. Zwartblesschapen krijgen regelmatig meerdere nakomelingen. Een drieling is geen uitzondering en af en toe komt ook een vier- of vijfling voor, maar zes lammetjes? Dat is hoogst uitzonderlijk.

“Donderdagvoormiddag waren er twee lammetjes en ik dacht dat de kous daarmee af was. Maar een paar uur later waren er plots zes. Ik geloofde mijn ogen niet”, vertelt hobbykweker Filip Warnez. Hij houdt al tien jaar schapen, maar dit maakte hij nog nooit mee. “Toen ik donderdagmiddag de stal weer binnen kwam, dacht ik dat ik dubbel zag. Ik heb ze een paar keer opnieuw moeten tellen om zeker te zijn. Achteraf gezien verklaart het wel waarom ze zo’n opvallend dikke buik had de voorbije maanden.”

“We moeten wat helpen, want de mama kan niet genoeg melk produceren voor zes”

De (naamloze) ooi en haar lammetjes stellen het allemaal goed en kunnen rekenen op de beste zorgen van de familie. Zo krijgen de diertjes voortaan elke dag drie keer extra melk uit de papfles. “We moeten een handje helpen, want de mama kan eenvoudigweg niet genoeg melk produceren voor zes”, legt schoondochter Kyana Van de Vivere uit. “Maar alle zes drinken ze heel flink.”

Lief en rustig

Die extra kraamzorg neemt wel wat tijd in beslag. Zo krijgen de pasgeboren diertjes eerst ook allemaal een groen bandje rond hun nek, dat wordt verwijderd van zodra ze gedronken hebben. Geen overbodige luxe, want de zes dorstige broertjes en zusjes zijn onmogelijk uit elkaar te houden. Nog volgens Filip is de ooi altijd al een lief, rustig dier geweest. “Ze beviel vorig jaar al eens van een drieling. Toen lag er een van de lammetjes in stuit en daar heb ik haar toen van verlost. Ik heb de indruk dat ze me daar nog altijd dankbaar voor is.” (SV)