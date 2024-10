Sarah Defoort op zoek naar boommarter in de West-Vlaamse bossen: “Steeds benieuwd naar wat er op de beelden te zien is”

Sarah Defoort (32) uit Koekelare combineert al jaren haar liefde voor de natuur met baanbrekend onderzoek naar de boommarter, een zeldzame en bedreigde diersoort in Vlaanderen. Samen met collega-natuurliefhebbers zoals Tijl Porteman, maakt ze gebruik van wildcamera’s om unieke beelden vast te leggen van dit mysterieuze dier in de bossen van de Westhoek.

Recent gaf Sarah een lezing tijdens een fotoavond, georganiseerd door Natuurpunt Westland en Kern Zonnebeke. Ze deelde samen met Tijl hun ervaringen over de boommarter en andere verrassende dieren die voor hun camera’s zijn verschenen. “Door maandenlang geduld en scherpe observatiesontdekteons team van vrijwilligersdat de boommarter niet alleen voorkomt in de bossen van het Houtland, maar ook in verschillende gebieden van de Westhoek”, vertelt Sarah.

Al op jonge leeftijd begon haar fascinatie voor de natuur. Haar opleiding als leerkracht Frans-Engels veranderde richting natuur- en milieueducatie toen ze in 2015 haar eerste wildcamera aanschafte om de egels in haar tuin te observeren. Al snel breidde haar passie zich uit naar het documenteren van wilde dieren, wat leidde tot video’s met miljoenen views op YouTube. De ontdekking van de boommarter in West-Vlaanderen was voor Sarah een sleutelmoment. Hoewel de eerste jonge boommarters al in 2018 door haar collega Kamil Daneels werden gefilmd, groeide haar interesse in de soort enorm. Boommarters zijn territoriaal en hebben de neiging om op zoek te gaan naar een eigen territorium zodra ze volwassen zijn.

Gedroogde pruimen

“Met toestemming van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) plaatste ik een houten frame in het bos met gedroogde pruimen als lokvoer. De boommarters passeren, ruiken het lokvoer en moeten op hun achterpoten gaan staan, wat kegelen wordt genoemd.” Deze slimme truc stelt haar in staat om de boommarters te identificeren aan de hand van hun unieke keelvlek, vergelijkbaar met een vingerafdruk. Sarah volgt sinds 2018 een vrouwtje, dat ze ‘Hazel’ noemt.De jonge boommartersverschijnen elk jaar op beeld, vaak vergezeld door hun moeder. Alleen in het drukke coronajaar 2020 werden er geen jongen vastgelegd, waarschijnlijk door de vele wandelaars.

“Elke keer dat ik de beelden ophaal, voelt het alsof ik een cadeautje openmaak”

“De boommarter, ongeveer zo groot als een slanke kat,heefteen gevarieerd dieet van knaagdieren, vogels, eieren en bessen, afhankelijk van het seizoen. De soort komt vooral voor in afgelegen bossen, ver weg van menselijke bewoning. Een van de grootste uitdagingen voor deze soort is het versnipperde landschap van Vlaanderen, waar ze vaak slachtoffer worden van het verkeer”, vervolgt Sarah. Haar werk als medewerker biodiversiteit bij het Regionaal Landschap Westhoek helpt om dit probleem aan te pakken. Ze zet zich in voor het aanleggen van groene corridors, zoals hagen en bomenrijen, waardoor dieren zoals de boommarter veiliger kunnen migreren.

Unieke beelden

“Elke keer dat ik de beelden ophaal, voelt het alsof ik een cadeautje openmaak. Je weet nooit wat er op beeld zal staan”, vertelt Sarah verder. “De wildcamera’s reageren enkel op beweging en temperatuurverschillen, waardoor ze een unieke kijk biedenin de verborgen wereld van deWest-Vlaamse bossen.”

Dankzij de inzet van Sarah en haar team zijn er al waardevolle inzichten verkregen over de verspreiding van de boommarter in West-Vlaanderen. Het onderzoek gaat verder en via haar sociale mediakanalen blijft Sarah haar liefde voor de natuur delen, in de hoop dat haar werk zal bijdragen aan het behoud van deze en andere soorten in de Vlaamse bossen. “Wie de filmpjes wil zien, kan me volgen op Facebook, Instagram of YouTube Sarah’s WildlifeEncounters”, eindigt Sarah.