De Meulebeekse milieuraad en het lokaal bestuur organiseerden dit jaar opnieuw een boomplantactie onder het motto Samen planten we een bos. Nieuw aan deze actie was dat elk Meulebeeks gezin zich kon inschrijven voor vier gratis boompjes. Ze konden kiezen uit drie bijenvriendelijke boomsoorten: het krentenboompje, de rode kers en de zwarte els. Op zaterdag 2 december 2023 werden de boompjes afgehaald aan de Warme Tuinen in de Karel Van Manderstraat. Schepen van Milieu, Danny Bossuyt: “We willen aan een gezonde en groene toekomst bouwen voor al onze inwoners en hierbij hebben we werkelijk ieders hulp nodig. We zijn heel verheugd dat er vandaag 770 boompjes een plaats zullen krijgen in de tuinen van onze Meulebekenaren.” (LB)