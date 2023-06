Ruth Selleslaghs opent pluktuin met Slow Flowers op de Keiberg

Vanaf zondag kunnen er bloemen geplukt worden op het bloemenveld ‘Lent’ op de Keiberg. Ruth Selleslaghs kweekt er bloemen op het ritme van de natuur, zonder pesticiden, verwarmde kassen of overmatig gebruik van water, maar met geduld en passie.

Tussen de vele bloemen op het plukveld maakten we kennis met Ruth Selleslaghs (39) die afkomstig is uit Brugge, maar al een tweetal jaar in Avelgem woont. “Om eerlijk te zijn, ik kende de regio hier niet. Ik vond een woning in Avelgem en kort daarop kwam ik toevallig te weten dat die grond hier op de Keiberg in Moen te huur was. Echt waar, ik werd instant gelukkig van die nieuwe locatie”, begint ze haar verhaal. Ruth is al negen jaar bezig met bio-bloemen, eerst in Brugge en nu dus in Moen. Bij het kweken van de bloemen laat ze vooral de natuur haar werk doen. “Ik teel bloemen op het ritme van de natuur. Tegenwoordig is de bloementeelt gefocust op serres, wij doen het met wat de natuur ons geeft. Akkoord, het heeft zijn nadelen, want bij te veel regen of koude is de opbrengst lager en sowieso is de bloemenverkoop in de zomer lager dan in andere perioden van het jaar. Maar, we gebruiken geen pesticiden of hormonen, er staan geen verwarmde kassen en er is geen overmatig gebruik van schaars water. Wel geduld, veel overtuiging en passie. Het bedrijfje kreeg ook de naam Lent, wat in het Frans traag betekent.”

Appreciatie

Ruth voelt zich een beetje een wereldverbeteraar. “Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd met specialiteit in internationale politiek. Uit een groene familie kom ik ook al niet. Ik werkte een tijdlang voor de Liga voor Mensenrechten, maar nam er ontslag om mijn bloemenzaak op te richten. Waarom? Bloemen worden altijd geapprecieerd zowel op feestelijke gebeurtenissen als huwelijken als op triestige zaken zoals begrafenissen”, klinkt het.

“Voor mij is dit een vorm van onthaasten, een beetje ontsnappen aan de drukte”

Lent is een eenmanszaak en dat wil ze ook bewust zo houden. “Je werkt op het ritme dat jezelf wil, als het werk maar gedaan is, natuurlijk. Beslissingen neem je ook zelf, want je werkt alleen. Anderzijds voelt mijn werk als zinvol aan voor mezelf en voor de klanten waarvoor ik werk. Voor mij is dit werken voor de klant eerder een vorm van onthaasten, een beetje ontsnappen aan de drukte.”

200 soorten

Naast het geven van workshops, het leveren aan floristen, het verkopen van plantgoed en abonnementen, neemt Ruth zondag een nieuwe stap met het openen van de pluktuin. “Het is de bedoeling dat iedere zondag tussen juni en oktober de pluktuin open is voor het publiek en dit tussen 10.30 uur tot zonsondergang. De klanten kunnen hier dan vrij hun bloemen plukken en betalen.” Aan aanbod zal er zeker geen gebrek zijn. “Dit veld is nog volop in evolutie, wat normaal is, daar ik het nog maar een jaar bewerk. Met zo’n 4.000 vierkante meter bewerk ik nu zowat de helft van het beschikbare stuk grond. Er staan zo’n 200 soorten bloemen waarvan er de komende maanden zeker een honderdtal in bloei zullen staan.”

Klantenbestand

Ruth hoopt dat het concept van de pluktuin zal aanslaan. “Ik hoop hier nog lang aan de slag te kunnen blijven, wel moet ik mijn klantenbestand nog wat opbouwen. Ik had veel klanten in Brugge, maar ze maken niet allemaal de verplaatsing naar Moen om een boeketje bloemen te halen. Ik heb wel nog veel klanten die een abonnement hebben waarbij ik op een centraal punt in Brugge lever en zij het komen afhalen.” Zondag is er animatie met een bar van brouwerij ‘t Verzet en staat overbuur ‘t Smaaktafereel er met de ijskar. (GJZ)