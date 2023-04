Ruimere bestelwagen voor bestrijding ongedierte

Om snel en doeltreffend ongedierte te blijven bestrijden, haalde het lokaal bestuur van Zedelgem een ruime nieuwe dienstwagen in huis. Op het openbaar domein van de gemeente worden ratten immers gevangen met bakvallen in plaats van gif. Al blijft de milieudienst de inwoners deskundig informeren om ongedierte te voorkomen.

De technische dienst van Zedelgem kan met de gloednieuwe Citroën Berlingo trefzeker op weg om bruine ratten en andere knaagdieren en ongedierte te lijf te gaan op het openbaar domein in de gemeente. De aanpak en bestrijding gaan veelal in samenspraak met de provincie West-Vlaanderen die de nieuwe bestelwagen van garage Verhelst uit Aartrijke mee financierde met 10.000 euro.

De gemeentelijke rattenvanger gebruikt minder gif om met inventiever mechanisch materiaal zoals de slimme Strygoo-rattenvallen overlast in te dijken, duidt de milieudienst. “Door de vernieuwde vangtechnieken worden opmerkelijk heel wat meer ratten gevangen op het openbaar domein. Er wordt continu en dus voornamelijk preventief gehandeld.”

Wetgeving

“Om ratten en ander ongedierte te voorkomen communiceren we ook naar de burgers met folders en bewonersbrieven. De wetgeving verplicht om de bruine rat te bestrijden op eigen terrein. De bestrijding door de gemeente gebeurt uitsluitend op openbaar domein. Als ratten worden vastgesteld op openbaar domein mogen de inwoners dat melden. Indien ratten op privéterrein opgemerkt worden, waarbij de oorzaak gelegen is op het openbaar domein, mag dat eveneens gemeld worden.” Mailen naar technische.dienst@zedelgem.be of bellen naar het gemeentehuis op 050 28 83 30. (HV)

www.zedelgem.be/dierenhinder