Ruim 60 mensen maken kanaal schoon

Meer dan 60 vrijwilligers voeren met kajaks het kanaal Roeselare-Leie af om zwerfvuil te ruimen. Ze namen hiermee deel aan de eerste Izegemse editie van de River Clean-Up. Het ging om een initiatief van Groen Izegem en de Roeselaarse Kajakvaarders.

De eerste editie van de River Clean-Up in Izegem was een voltreffer. Meer dan 60 vrijwilligers, voornamelijk KSA’ers, kozen met een kajak het ruime sop voor een duchtige opruimbeurt van kanaal en oevers. En of het nodig was. “We vulden 19 volle zakken”, zegt Hannes Vanderstraeten van Groen Izegem. De partij organiseerde de opruimactie samen met de Roeselaarse Kajakvaarders.

Na eerst wat beknopte uitleg over onder meer de besturing van de kajaks staken de deelnemers van wal. Lang hoefden ze niet te zoeken naar vuil. “Van de traditionele blikjes aan de oever over drijvend piepschuim in het water tot wc-blokjes, plastic buizen en glazen flessen.”

Alles werd zorgvuldig verwijderd en in de juiste afvalzak gedeponeerd. Na afloop werd iedereen op een drankje en een braadworst getrakteerd. “De deelnemende jongeren vonden het plezant en willen het graag nog eens overdoen”, besluit Hannes Vanderstraeten. “Daarom kijken we met Groen Izegem en Kajakvaarders om er een jaarlijkse activiteit van te maken.” (MI)

Foto: Vooraleer ze te water gingen kregen de deelnemers uitleg over het varen met een kajak. (foto Frank)