Rozemarijnstraat krijgt postzegelbosje

In de Rozemarijnstraat is een bosje met enkele tientallen jonge boompjes aangeplant.

Stijn Jonckheere, schepen van Bossen: “Onze stad ondertekende het Vlaams bomencharter. Dat initiatief past binnen het Burgemeestersconvenant, dat streeft naar 40 procent minder CO₂-uitstoot tegen 2030. Het bestuur ondertekende ook het Vlaams Klimaat- en Energiepact 2.0. Het streefdoel is hier om voor elke inwoner een boom te planten. Afgerond zijn dat er 10.000. Een manier om dat doel te halen is de aanplant van postzegelbosjes, groepjes bomen op reststukjes van het openbaar domein. Zo zijn er al in de Paddegat- en de Pompestraat, en binnenkort in de Noordstraat, de Merelstraat en langs het Millebeekpad.”

“Dit bosje komt er op aangeven van een buurtbewoner. Heb je zelf een idee om een vrij stukje openbaar domein te beplanten, laat het ons weten via milieu@oudenburg.be”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon.

Op de foto zien we de schepenen Gino Dumon, Stijn Jonckheere en Romina Vanhooren samen met burgemeester Anthony Dumarey bij het begin van het nieuwe bosje. (foto LIN)