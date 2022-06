Roodwangschildpadden in Moen worden gevangen genomen

Ter hoogte van het Sint-Pietersbrugje op de oude kanaalarm in Moen, zitten een groot aantal Roodwangschildpadden. Deze worden nu gevangen en naar een opvangcentrum gebracht.

Op de oude kanaalarm aan het Sint-Pietersbrugje in Moen is men in opdracht van het gemeentebestuur van Zwevegem actief bezig met het vangen van Roodwangschildpadden. “De van uitzicht lieve diertjes zijn minder onschuldig dan ze lijken. Enerzijds kunnen ze hard bijten en anderzijds verdringen deze schildpadden de lokale dieren”, legt Isabelle Degezelle, schepen van dierenwelzijn uit.

De Roodwangschildpadden staan reeds sinds 1997 op de ‘rode lijst’ waardoor ze niet meer mogen verhandeld worden. “Dit verbod kwam tot stand omdat er te veel van deze schildpadden werden uitgezet als ze te groot werden om in huis te houden. Door klimaatopwarming worden de omstandigheden om te kweken hier ook stilaan gunstiger. Daarom willen we op lange termijn vermijden dat deze Amerikaanse schildpadden overmatig beginnen te kweken en inheemse dieren verdringen.”

Dierenliefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken over deze schildpadden. Na de vangst worden de dieren naar ‘SOS Reptiel’ in Ichtegem gebracht waar ze in een veilige omgeving de rest van hun leven kunnen doorbrengen. “Op die manier willen we de inheemse dieren in dit prachtig stukje natuur alle kansen bieden en tegelijk de Roodwangschildpadden op een diervriendelijke manier een andere plek bezorgen”, besluit Degezelle. (GVZ)