Roeselarenaren Dieter en Ann op zoek naar helpende handen in strijd tegen opmars Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is aan een opmars bezig in Vlaanderen. Het diertje vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Dieter Coussens en Ann Derathé sporen nesten in Roeselare op en schakelen dan de brandweer of medewerkers van Vespa-Watch in om die nesten te verdelgen. “Soms is het misschien wel dweilen met de kraan open, maar er moet iets gebeuren. Helpende handen zijn dan ook meer dan welkom om de Aziatische hoornaar mee op te sporen.”

Met een vervijfvoudiging van het aantal nesten vorig jaar in vergelijking met 2021 is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar zich inmiddels thuis voelt in Vlaanderen. De insectensoort brengt schade toe aan de inheemse fauna en flora. De Aziatische hoornaart heeft het gemunt op onze honingbijen, maar valt ook andere insecten aan.

Wanneer de hoornaar op zoek gaat naar eten, richt het diertje zich vaak op verschillende fruitsoorten die na de beetsporen van de hoornaar niet meer verkocht kunnen worden. “Voor de mens is een enkele Aziatische hoornaar ongevaarlijk, maar wie in de nabijheid van een nest komt moet toch serieus oppassen om niet aangevallen te worden”, aldus Dieter Coussens. Hij leerde de Aziatische hoornaar beter kennen als vrijwilliger bij de brandweer.

Wiekpot

Via Vespa-Watch, het Vlaams meldpunt voor Aziatische hoornaars kwam Dieter in contact met Ann Derathé. Beiden wonen op de Roeselaarse wijk De Ruiter. “Ik ben al langer geïnteresseerd in allerhande insecten, maar net zoals Dieter leerde ik via expert Dominique Soete heel veel bij over de Aziatische hoornaar”, aldus Ann. Dieter en Ann sporen samen in hun omgeving nesten van de insectensoort op.

Via de website www.waarnemingen.be komt het duo te weten waar bewoners een Aziatische hoornaar hebben gespot. In die buurt plaatsen ze een wiekpot. Daarin zit een mengeling van suiker, witte wijn en een zwaar blond biertje. “Een delicatesse voor de Aziatische hoornaar. De werksters vliegen telkens van het nest naar de pot om via de wiek hun favoriete maaltijd in te nemen”, aldus Dieter.

Dat de werksters telkens terugkeren biedt Dieter en Ann de mogelijkheid om het nest op te sporen. “Doordat de dieren zo met het voedsel bezig zijn kunnen we ze gemakkelijk vangen en merken met een kleur. Even later laten we het diertje terug vrij. De werksters doden is geen optie. Zij moeten ons naar het nest, waar de koningin zit, brengen. We timen hoelang de Aziatische hoornaar nodig heeft om terug te keren naar de wiekpot. Via berekeningen weten we dus ongeveer hoever het nest verwijderd is. We gaan telkens de wiekpot verplaatsen, dichter en dichter tot het moment we het nest vinden”, legt Ann uit.

Helpende handen

In dat nest legt de koningin eitjes zodat er telkens meer Aziatische hoornaars kunnen komen. “Die koningin komt enkel maar in het voorjaar naar buiten. Met een lokdoos proberen we haar in die maanden te vangen. Lukt dat, dan vriezen we haar in. Op die manier moeten we ook geen gif gebruiken om haar te doden”, aldus Dieter. Samen met Ann staat hij nu voor een moeilijkere periode in het vinden van de nesten. “Eind juli en begin augustus verhuizen de Aziatische hoornaars van een lager gebouwd nest, naar een groter en hoger gelegen nest in bijvoorbeeld een hoge boom.”

Inmiddels wisten Dieter en Ann al verschillende nesten op te sporen. Die informatie geven ze dan door aan de brandweer of aan de medewerkers van Vespa-Watch die het nest verdelgen. “We steken toch serieus wat tijd in ons opsporingswerk en moeten vaak geduldig te werk gaan, maar het heeft toch voldoening wanneer je een nest kan vinden.”

“Spijtig genoeg is het momenteel wat dweilen met de kraan open. Ieder niet gevonden secundair nest in het najaar kan 50 tot 300 koninginnen produceren waarvan er negentig procent de winter zal overleven. Helpende handen zijn dan ook meer dan welkom om mee de Aziatische hoornaar in kaart te brengen.” Meer informatie is verkrijgbaar via de Facebookpagina Vespawatchers of de pagina van Opsporing Aziatische hoornaar regio Roeselare.