Roeselare zet in op ontmoeting met make-over pleintje Vredestraat

Het plein in de Vredestraat werd omgetoverd tot een groene en kleurrijke plaats waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De buurt kreeg inspraak in dit project waar werd onthard en ingezaaid tot een bloemrijk grasland. De bestaande bomen blijven en hebben nu meer ruimte om te groeien. Ze krijgen het gezelschap van struiken zoals vijg, rode bes en zwarte bes. Aan de muren komen klimplanten. Op aanvraag van buurtbewoners komt er ook een fietsenstalling.

“Deze heraanleg van het pleintje is een positieve stap in functie van waterbeheersing en het bevorderen van de biodiversiteit”, horen we van schepen Michèle Hostekint. “Een plein waar bewoners kunnen samenkomen is ook belangrijk voor een gezonde en sociale leefomgeving. Mensen hebben groene ruimte nodig om te ontspannen, te bewegen en anderen te ontmoeten. Vooral in het centrum van de stad waar groene openbare ruimte minder aanwezig is.”