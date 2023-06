Reuzenbeer op het strand van Oostduinkerke trekt de aandacht voor evenement rond Pol, Pel en Pingo

Voor de nieuwe gezinszoektocht die A World of Fun in samenwerking met Provincie West-Vlaanderen organiseert in provinciedomein Palingbeek in Ieper-Zillebeke wordt de legendarische stripreeks Pol, Pel en Pingo in de kijker gezet. Het voorbije weekend werd dit evenement, dat vanaf 1 juli van start gaat, extra in de verf gezet op het strand van Oostduinkerke met een reuzekunstwerk van beertje Pol.

Je kon er niet naast kijken: zandkunstenares Onzils uit Gent realiseerde haar berencreatie van zo’n 22 op 18 meter, dus maar liefst zo’n 400 vierkante meter op het weidse strand van Oostduinkerke. “Deze grote beer is nog eens een extra blikvanger voor ons nieuwe project van 3D World/A World of Fun”, zegt zaakvoerder en organisator Patrick Mortier.

“Expo’s en activiteiten rond stripfiguren en stripverhalen zijn zo’n beetje ons handelsmerk geworden. Voor onze nieuwe gezinszoektocht kozen we voor de stripreeks Pol, Pel en Pingo, die nog altijd populair is, hoewel er intussen al zeker drie generaties mee zijn opgegroeid. De reeks verkocht meer dan 20 miljoen albums en is ondertussen 70 jaar oud. Deze Deense stripreeks is gestart in 1951 door het Deense echtpaar Vilhelm Hansen (die de tekeningen maakte) en Carla Hansen (die de verhalen schreef). En er blijven albums uitkomen.”

Dierenvrienden

“Na een korte onderbreking verschijnen er sinds enkele jaren nieuwe albums van Pol, verzorgd door een team rond de populaire tekenaar Thierry Capezzone. Iedereen heeft wel herinneringen aan beertje Pol, pelikaan Pel en pinguïn Pingo die samen met hun dierenvrienden het ruime sop kiezen in hun zelfgemaakte boot, de Mary. Ze beleven samen komische, grappige en spannende avonturen tijdens hun bootreizen over de hele wereld. De verhalen van deze stripreeks zijn gebaseerd op een dierenwereld en passen dus perfect in het kader van Palingbeek, waar de dieren van de Milieuboerderij een belangrijke plek innemen.”

Het evenement start op 1 juli en zal 15 maanden lang lopen, tot 30 september 2024. De gezinszoektocht zet Pol, Pel in Pingo in de kijker met een wandelparcours in provinciedomein De Palingbeek, gekoppeld aan twee wedstrijden. Van bij de start aan het bezoekerscentrum wandel je zo’n 1,2 km en ontmoet je onderweg Pol en zijn vele vrienden. Je zal snel ontdekken dat Pol niet toevallig in Provinciedomein Palingbeek is. Er zijn twee wedstrijden, één voor de allerkleinsten en één voor alle leeftijden. Bij de wedstrijd rond het verhaal van Pol in Domein Palingbeek vallen er letters te verzamelen, waarmee je twee woorden moet vormen. “Er zijn ook heel wat prijzen te winnen, en we organiseren twee trekkingen”, geeft Patrick Mortier nog mee. De eerste trekking gebeurt op 20 februari 2024, de tweede op 20 september volgend jaar.”