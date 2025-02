Reiziger komt terug uit Malediven… en vindt wolfslang in bagage: “Amper 10 centimeter groot”

Een man uit Lokeren schrok zich deze week een hoedje toen hij terugkeerde van reis naar de Malediven. In zijn bagage zat een zeer kleine slang. De man belde onmiddellijk de experten van SOS Reptiel in Ichtegem op. “Het gaat om een Indiase wolfslang”, legt Mario Goes uit. “In Azië leven veel gevaarlijke slangen, maar deze is dat niet.”

Toen de man uit Lokeren deze week terugkwam van een exotische reis naar Lokeren en zijn bagage uitpakte, schrok hij even flink. Tussen de kledij krioelde een piepkleine slang. De man sloot zijn koffer meteen en belde naar de experten van SOS Reptiel in Ichtegem. “Het eerste wat we vragen is om foto’s te bezorgen van de slang”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel. “Na het bekijken van de foto’s ontdekten we dat het om een Indiase wolfslang gaat. In Azië leven erg veel slangen en veel zijn ook gevaarlijk, maar deze is dat gelukkig niet. Daarmee konden we de man in Lokeren ook snel geruststellen. We hebben meteen transport geregeld en de slang in Lokeren gaan ophalen. Omdat het diertje ongevaarlijk was, durfde de man het intussen zelf al in een klein potje steken. Nu verblijft het bij ons.”

Eerste keer in België

Ook voor SOS Reptiel gaat het om een nieuw exoot. “Het is volgens ons de eerste keer dat dergelijke slang hier in gevangenschap zal leven”, vervolgt Mario. “De slang is nu nog bijzonder jong en klein. Ze meet nog geen tien centimeter, maar ze kan wel uitgroeien tot een slang van één meter. Het dier is nog veel te jong om het geslacht te bepalen. Na controle door onze dierenarts zal het zeker één jaar in ons centrum blijven vooraleer we eventueel kunnen denken aan adoptie, als dat al kan. Dat moeten we nog nagaan. Het belangrijkste is nu dat de slang zelfstandig kan eten en het hier de beste zorgen krijgt. Voor ons is het wel tof om eens een volledig nieuw ras binnen te krijgen en daar meer over te leren.” (JH)