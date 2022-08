Regionaal Landschap Westhoek behaagt opnieuw je tuin

Na de succesvolle eerste editie vorig jaar van de actie ‘Behaag je tuin’ van Regionaal Landschap Westhoek vzw is een tweede editie geen verrassing.

Vorig jaar bestelden meer dan 200 gezinnen plantmateriaal, goed voor 4 kilometer hagen en houtkanten, bijna 400 (fruit)bomen, meer dan 600 klimplanten en meer dan 100 bundels wilgentakken om wilgenhutten mee te bouwen in de tuin. Een succes dat Regionaal Landschap Westhoek graag dit jaar wil overdoen. Er zijn pakketten voor kleine, grote, droge en natte tuinen en je kan er zelfs een start-to-bos pakket bestellen.

Dit alles aan een zeer goede prijs. De verschillende pakketten bekijken, je registreren en bestellen kan van 1 september tot 15 oktober op www.behaagjetuin.be. Je kan vanaf zaterdag 17 december je bestelde pakket afhalen in je gemeente. Het Regionaal Landschap Westhoek garandeert kwaliteitsvol, streekeigen plantgoed.

“Elke tuin, groot of klein, maakt een verschil voor de natuur en het klimaat”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Zo creëer je een fijne plek voor vogels, bijen, vlinders en natuurlijk jezelf. Genieten van bloesems, fruit en schaduw, wat moet een mens meer hebben.”

Twijfel je over je keuze? Neem een kijkje op http://www.rlwesthoek.be en schrijf je in voor ‘Boom zoekt tuin’ in jouw buurt, een gratis infosessie met ondersteuning en advies over aanplantingen in jouw tuin! De pakketten kan je bekijken via de website

www.behaagjetuin.be. (EV)