Regionaal Landschap Leie en Schelde helpt huiszwaluwen

Binnenkort kan je de zwaluwen opnieuw hun acrobatische kunstjes in de lucht zien uitvoeren. Na hun overwinteringsperiode keren ze nu terug naar de plek waar ze hun vorige kroost grootbrachten. Alleen is een nieuw nestje bouwen vaak niet evident. Daarom roepen Regionaal Landschap Leie en Schelde en Harelbeke op om hen te helpen. Er zijn nu al elf nieuwe huiszwaluwgastgezinnen. Waarom hebben zwaluwen hulp nodig? “Huiszwaluwen bouwen hun nesten traditioneel met modder, maar die is steeds moeilijker te vinden door droogte, verharding en een slechtere bodemkwaliteit. Bovendien maken moderne dakconstructies het moeilijker om nesten te bouwen. Met het project Zwaluw-onder-dak, biedt Regionaal Landschap Leie en Schelde extra nestgelegenheid aan deze bijzondere vogels”, duidt regioverantwoordelijke en biodiversiteitsmedewerker Regionaal Landschap Leie en Schelde, Janne Tjampens.

“Via het project Zwaluw-onder-dak bestel je via het Regionaal Landschap Leie en Schelde en lokaal bestuur Harelbeke gratis een kunstnest. Het project sluit aan bij de inspanningen die ons lokaal bestuur al vele jaren levert. De laatste huiszwaluwkolonie in het centrum van de stad wordt sinds 2000 van nabij opgevolgd”, vertelt schepen van Milieu en Klimaat Thomas Guillemyn.

Inwoners die in de buurt van een bestaande zwaluwenkolonie wonen, ontvingen een oproepbrief met de vraag om als huiszwaluwgastgezin op te treden. Sofie Derweduwen was er een van. Na een screening van de dakgoot en gevel, plaatst Regionaal Landschap Leie en Schelde nu kunstnesten bij geschikte woningen. Gastgezinnen krijgen ook een herkenbaar bordje om hun engagement zichtbaar te maken. In Harelbeke gaat het om elf nieuwe gastgezinnen. “Met het project Zwaluw-onder-dak zorgen we sinds jaar en dag voor extra nestgelegenheid voor zwaluwen.Het project was een succes in 2024. Bijna 100 extra nesten kwamen dat jaar onder Zuid-West-Vlaamse dakgoten te hangen.”

