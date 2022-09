Regen of niet: KVO-spelers ruimen afval op het strand in Oostende

De spelers van KV Oostende gingen woensdagmiddag afval ruimen op het strand van Mariakerke, vlakbij de Diaz Arena. De A-kern werd vergezeld door vier jeugdploegen. Samen zamelden ze een aanzienlijke hoeveelheid afval in.

Op zaterdag 17 september is het World Clean Up Day, een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties. KVO en sponsor Decathlon doen alvast hun duit in het zakje door een strandopkuis te organiseren in samenwerking met de vzw Proper Strand Lopers. De spelers en staf van de eerste ploeg, vier jeugdploegen én Decathlon-medewerkers namen deel.

Daarnaast tekenden ook enkele supporters present. “Hiermee willen KVO en Decathlon hun betrokkenheid tonen bij de problematiek van zwerfvuil aan onze kust”, klinkt het in een gemeenschappelijk statement. “De 38 Belgische Decathlon-winkels zijn bewust bezig met het welzijn van onze planeet en ook met huismerk Kipsta proberen we ons steentje bij te dragen. Onze Decathlon-medewerkers tekenden present en in de toekomst plannen we nog verdere projecten samen met KVO”, zegt Maarten Vermote van Decathlon.

“We zijn ons als voetbalclub bewust van onze unieke ligging aan de kust, maar beseffen ook dat dit verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Plastic afval op zee is een groot probleem en met deze opruimactie willen we daar de aandacht op vestigen. Naast de spelers van de A-kern stropen ook de leden van onze Noordzee Interieur Se’Academy de mouwen op.”

In totaal werd zo’n tachtig liter afval van het strand van Mariakerke geplukt.

