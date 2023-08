Regen is goed nieuws voor grondwaterstanden

De vele regen die in juli met bakken uit de lucht viel, is goed nieuws voor de grondwaterstanden in Vlaanderen. Dat blijkt uit recente metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Met maar liefst 21 regendagen was juli één van de natste maanden ooit gemeten in ons land. West-Vlaanderen bleef daarbij grotendeels gespaard, zo blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Onze provincie kreeg niet meer regen dan andere jaren te slikken, maar ving zo wel slechts de helft van wat in het oosten van Vlaanderen viel. Gemiddeld viel er 97,9 millimeter regen in Vlaanderen. In het meetstation van Klemskerke bij De Haan bleef dat beperkt tot 57,7 millimeter, terwijl dat in het Vlaams-Brabantse Vosselaar aandikte tot 163 millimeter.

Dankzij het overvloedige hemelwater zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen flink gestegen. Slechts één vijfde van de meetplaatsen vertoont momenteel een lage of zeer lage grondwaterstand. De debieten van de onbevaarbare waterlopen namen zelfs met tweehonderd procent toe in vergelijking met juni. In onze provincie werd alleen rond Ieper en ten zuiden van Brugge een opvallend lage grondwaterstand gemeten. Op de andere plaatsen bleef de toestand grotendeels stabiel of zijn de waterstanden normaal. “Veel Vlamingen hadden wellicht een zonnigere julimaand gewild, maar voor de grondwaterstanden was de neerslag alvast positief. Er zullen echter nog vele zomers komen waarin we niet op neerslag kunnen rekenen en waardoor we onze weerbaarheid voor droogte verder moeten voorbereiden”, zegt bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).