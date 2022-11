Reetje gered door brandweer in Ieper, stad doet oproep: “Populatie groeit, wees extra voorzichtig”

Een jonge ree belandde donderdag in een gracht bij Ieper. De brandweer kon het verzwakte dier redden en laten opvangen. De stad doet een oproep naar aanleiding van de groeiende populatie reeën in de buurt.

Een voorbijganger merkte donderdag een ree op in een gracht van de Kriekstraat tussen Ieper en Heuvelland. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om het dier te redden.

Verzwakt

“Toen we ter plaatse kwamen, hielpen we de ree uit de gracht”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Het dier bleek niet sterk genoeg om opnieuw los te laten in de natuur: het ging snel weer neerliggen op de akker naast de gracht. We brachten de ree naar het vogelopvangcentrum in Beernem, dat ook wilde dieren in nood opvangt.”

Het is nog niet duidelijk hoe het dier zo verzwakt raakte. “Was het jonge dier de weg kwijt en de gracht in gesukkeld? Was het aangereden? We weten het niet.”

Uit Tortelbos?

De dienst Landschap van de stad Ieper kreeg al meermaals melding van reeën in de buurt langs de Omloopstraat en de Dikkebusseweg. “Vermoedelijk gaat het om dieren uit het Tortelbos, die tijdens de schemering hun schuilplaats verlaten op zoek naar voedsel”, klinkt het.

Meldingen

De populatie reeën neemt toe in het zuiden van West-Vlaanderen. “Dat is positief, maar het zorgt ervoor dat we extra voorzichtig moeten zijn. Merk je een ree op? Meld dit dan zeker via www.waarnemingen.be. Zo krijgen we een overzicht van knelpuntlocaties en kunnen we oplossingen zoeken om veilig met elkaar samen te leven. Matig je snelheid in de buurt van een bosrijke omgeving.” (TP)