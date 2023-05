Recreatieverbod door blauwalgen in meer van sportpark De Schorre Oostende

In het meer bij sportpark De Schorre in Oostende zijn blauwalgen aangetroffen. Het is daarom tijdelijk verboden om recreatieve activiteiten uit te voeren op het meer. “Hondenbaasjes letten best goed op hun dier: laat ze niet in het water gaan of van het water drinken”, klinkt het bij de stad.

Wie in aanraking komt met blauwalgen kan last krijgen van diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. De stad laat weten dat de bevoegde instanties de situatie op de voet volgen.