Recreatie- en betredingsverbod in water Spaarbekken en Koolhofput Nieuwpoort: blauwalgen gevonden

In de waterlopen van het provinciedomein Koolhofput en het grote Spaarbekken in Nieuwpoort werden deze week blauwalgen aangetroffen. Dat betekent dat het water in beide gevallen niet meer betreden mag worden. In het Spaarbekken vindt doorgaans tal van waterrecreatie plaats, maar dat is nu verboden. “De toxische stoffen die de blauwalgen uitscheiden kunnen wel degelijk schadelijk zijn voor mens en dier”, meldt de stad Nieuwpoort.

Deze week werden de blauwalgen ontdekt in het Spaarbekken, aan de rand van Nieuwpoort en Sint-Joris langs de Nieuwendammeweg, maar ook in provinciedomein De Koofhofput tussen Nieuwpoort-Stad en de E40.

Staalafnames door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevestigde dat het wel degelijk om blauwalgen gaat. Die werden niet alleen in de waterlopen ontdekt, maar ook aan de oevers. Daarom komt er nu een algemeen verbod het water te betreden.

Recreatieverbod

“Het is verboden het water aan te raken en kinderen aan de waterrand te laten spelen”, meldt de stad Nieuwpoort. “Er komen borden op alle locaties die het verbod kenbaar maakt. Op het Spaarbekken komt er een verbod op alle waterrecreatie zoals kajakken, vissen, kanovaren, suppen, roeien, zielen, zwemmen, duiken en waterfietsen.”

“Daarnaast geven we ook tips mee: hou alle huisdieren weg van water met blauwalgen en laat ze er zeker niet van drinken. Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier, maar ze scheiden toxische stoffen af die wel degelijk schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.”

Huisarts bij huidirritatie

Wie alsnog in contact zou komen met water met blauwalgen kan daar misselijk van worden of hoofdpijn van krijgen. Een eerste symptoom is meestal huidirritatie. Wie daarvan last heeft of huidcontact had met dit water moet zich zo snel mogelijk douchen of afspoelen. Bij verdere symptomen zoals huidirritatie is het aan te raden een arts te raadplegen.

Het verbod op de Koolhofput en het Spaarbekken zal vermoedelijk enige tijd duren. De maatregelen blijven gelden tot een volgende communicatie op basis van staalafnames van de VMM, meldt de stad Nieuwpoort nog. Wie elders ook blauwalgen gezien heeft in Nieuwpoort kan contact opnemen met de Dienst Milieu via milieu@nieuwpoort.be. (JH)