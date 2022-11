Recordaantal broedparen van ooievaars in 2022

De Belgische broedpopulatie van ooievaars heeft met 221 bezette nesten in 2022 een nieuwe recordhoogte bereikt. Dat meldde Natuurpunt.

Het nieuwe recordaantal van 221 bezette nesten past in een serie van opeenvolgende jaarrecords. Volgens Natuurpunt gaat het, op basis van bronnenmateriaal dat enkele eeuwen teruggaat, om het hoogste aantal paren dat ooit geregistreerd werd in ons land.

Bijna driekwart (73 procent) van de Belgische broedparen is dit jaar te vinden in Vlaanderen. De meeste paren zitten in twee gebieden: in dierenpark Planckendael en omgeving in de provincie Antwerpen enerzijds en op het grondgebied van de gemeenten Knokke-Heist (het Zwin en omgeving) en Damme in de provincie West-Vlaanderen anderzijds.

Broedlocaties

Tot enkele jaren geleden waren de broedparen sterk geconcentreerd bij de oorspronkelijke broedlocaties in het Zwin en Planckendael, maar dat beeld is aan het veranderen, luidt het. Inmiddels zitten in elke Vlaamse provincie broedende ooievaars.

Het aandeel van Wallonië groeit gestaag. De provincie Henegouwen is daarbij koploper, vooral dankzij de forse en groeiende populatie in en rond dierenpark Pairi Daiza. De provincie Luik telde in 2022 ook zeven broedparen. In 2022 verlieten in totaal 373 jonge ooievaars het nest. Dat zijn er 139 meer dan in 2021.