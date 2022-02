Raymond Meyvaert klaagt slechte staat van duinen aan tussen Raversijde en Mariakerke aan

Raymond Meyvaert wijst het stadsbestuur op de slechte staat van de duinen tussen Raversijde en Mariakerke. “Waarom komen er geen afsluitingen waardoor enkel de wandelpaden toegankelijk zijn?”

“Sinds de start van de pandemie is het aantal wandelaars enorm toegenomen”, opent Raymond Meyvaert (73) uit de Westlaan. “Heel wat onder hen maakt een wandeling in de ongerepte duinen, die we aantreffen tussen de Duinenkerk en het begin van de bebouwing in Raversijde.”

“De wandelaars beklimmen de duinen langs de diverse toegangen tot het duinengebied. Alles samen zijn het er een twintigtal. Niet iedereen legt daarbij echter evenveel respect aan de dag. Het gevolg is dat de duinen her en der afkalven. Daardoor gaat de toestand van de duinen alsmaar achteruit.”

Stadsbestuur blijft vaag

“Kunnen er geen afsluitingen komen, waardoor enkel de wandelpaden toegankelijk zijn? De duinen in de richting van Middelkerke liggen er veel beter bij. De slechte toestand van de duinen in Mariakerke sleept al langer dan vandaag aan.”

“Ik bracht het stadsbestuur hiervan al in april 2021 op de hoogte. De reactie was om het herstel aan te pakken als onderdeel van een groter plan. Maar tot op vandaag is er weinig van te merken. Ook tijdens de wijkbabbel van Raversijde, die eerder deze winter in Ter Yde werd gehouden, bleef het stadsbestuur vaag over het herstel van de duinen tussen Raversijde en Mariakerke.”

Ongelijke behandeling

Een tweede struikelblok vormt voor Raymond Meyvaert de volgens hem ongelijke behandeling van beide wijken.

“Ter hoogte van Mariakerke is de Zeedijk uitgerust met een mooie leuning, die de scheiding vormt met het strand. In Raversijde is er van een dergelijke leuning geen sprake. De dijk in Mariakerke oogt bijzonder mooi met verlichting en glazen wanden. Raversijdenaars worden geconfronteerd met een lelijke muur van betonblokken.”

Speeltoestellen

“Mariakerke is het hele jaar door uitgerust met speelinfrastructuur, in de kleinere wijk richting Middelkerke wordt de speelinfrastructuur na de zomer telkens weggenomen. Vanwaar dit onderscheid? Dat het Vlaams gewest voor deze materie bevoegd is, kan alvast niet de reden zijn.”

“Gelukkig is niet alles kommer en kwel. De duinen worden wel degelijk regelmatig schoongemaakt. De duinenvorming op het strand van Raversijde is een echte meevaller en zorgt voor minder zand op de tramsporen, op de Koninklijke Baan en de Zeedijk zelf.”

Mooie bloembakken

“Ter hoogte van de bebouwing van Raversijde stappen de wandelaars op zeedijktegels en niet langer op het monotone asfalt. Verspreid over de wijk staan heel wat mooi beplante bloembakken. Het jaren aanslepend parkeerprobleem werd eindelijk opgelost. De Zeedijk bevat voldoende zitbanken. Het zou jammer zijn als de slechte staat van de duinen deze opwaardering teniet zou doen”, aldus nog Raymond Meyvaert.

Schepen van Openbaar Domein, Björn Anseeuw (N-VA) reageert: “Ik heb alle begrip voor de bekommernissen van de heer Meyvaert en ik waardeer het ook dat hij heel wat positieve punten aanhaalt. Elke wijk heeft zijn eigenheid. Elke wijk heeft ook zijn eigen uitdagingen. Daarom hebben we bijvoorbeeld in samenspraak met de bewoners van Raversijde met succes een plan uitgewerkt om het luchthavenparkeren uit de wijk te weren.”

Herinrichting

“Voor de duinen in Raversijde werken we op dit ogenblik aan een natuurbeheersplan waarmee we de staat van die duinen grondig zullen verbeteren. Ik verwacht dat het natuurbeheersplan in het najaar klaar zal zijn. Daarna kunnen we de herinrichting van de duinen starten. Zo willen we het aantal ingangen tot het duinengebied verminderen en overbodige verharding verwijderen. Op die manier stimuleren we daar nieuwe natuurontwikkeling maximaal.”

“En natuurlijk willen we als stad zoveel mogelijk kindvriendelijke stranden aanbieden. Alleen zijn we daarvoor afhankelijk van de Maritieme Dienst der Kust van de Vlaamse overheid (MDK). Voor Mariarkerke krijgen we wel een vergunning van hen om speeltoestellen het jaar rond op het strand te laten staan.”

“Voor Raversijde krijgen we die vergunning enkel voor de zomermaanden. Dat heeft onder andere te maken met strandnivelleringswerken en de verschillende breedte van de stranden. Maar daar is het dus MDK die beslist en niet de stad”, besluit schepen Björn Anseeuw.

(BV)