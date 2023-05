Provinciedomein Raversyde is natuurzone van 5 hectare rijker

Provinciedomein Raversyde is een stuk natuurzone en publiekstrekker rijker. Langs de Duinenstraat, vlak naast de kleine Sint-Rafaëlkerk en nabij de Westlaan, kijk je nu uit over een in ere herstelde duinpan. De site wordt in het najaar extra in de kijker gezet tijdens Open Monumentendag.

Op de site was in de vorige eeuw camping Petit Bruxelles gevestigd. De zone wordt nu door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) in erfpacht gegeven aan de Provincie. “Met de heraanleg van de zone van zo’n vijf hectare is de oorspronkelijke vochtige duinpanne hersteld”, zegt provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “We geven een verlaten hoekje van het grotere provinciedomein een nieuwe uitstraling. Er ontstaat meer ruimte voor natte natuur en met de vrijgekomen gronden werd de duinengordel aangevuld. Zo is de natuurlijke kustverdediging versterkt. Door de uitbreiding kunnen bezoekers van het provinciedomein het oorspronkelijke duinengebied (her)ontdekken. We verzoenen natuur, erfgoed en geschiedenis, en recreatie. Want een nieuw pad brengt wandelaars langs de bunker die zoals oorspronkelijk terug in de duinen werd ingebed. En bovenop de bunker is een uitkijkpunt gemaakt van waarop men een blik van 180 graden kan werpen op de zee en het domein. Dit najaar komen er naast de bunker nog nieuwe speelelementen.”

Meerwaarde

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) onderstreept de grote waarde van het nieuwe project én provinciedomein Raversyde tout court. “Op toeristisch vlak is dit de drukst bezochte toeristische attractie van Oostende, met tussen 100.000 en 120.000 betalende bezoekers per jaar. Veel groepen en scholen brengen een bezoek, wat de grote educatieve waarde benadrukt. Niet alleen vanuit toeristisch oogpunt is deze nieuwe zone een absolute meerwaarde, ook voor de Oostendenaars – ik woon zelf op een steenworp van dit gebied. Je wandelt hier in de natuur en door twee wereldoorlogen.” De nieuwe natuurzone maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit van Batterij Antwerpen. Deze werd gebouwd door de Duitse troepen, net zoals de nabijgelegen Batterij Aachen gelegen op de Atlantikwall Raversyde. Ze werd samen met andere batterijen ingezet om de haven van Oostende te beschermen en geallieerde landingen te vermijden, maar ook als geschut ter ondersteuning van de troepen op het Westelijk front. De bomvrije schuilplaats, de bunker, is nu dus de eyecatcher van het gebied. Het project kost zo’n 500.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid 150.000 euro subsidies voorzag. Het plan werd in nauw overleg met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Agentschap Natuur & Bos (ANB), en het MDK uitgewerkt. Tijdens Open Monumentendag, op zondag 10 september, wordt het nieuwe gebied en de geschiedenis extra in de kijker gezet met acteurs, workshops en straattheater. Vanop het uitkijkpunt zullen bezoekers met historische kijkers naar de zee kunnen staren. (TVA)