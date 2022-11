Provinciedomein De Gavers wordt volgend jaar uitgebreid: meer bos, natuureducatie en water

Provinciaal domein De Gavers in Harelbeke wordt uitgebreid met drie zones. In 2023 gaan de werken van start om de eerste twee zones in te richten. Vooral waterbeheer en natuurbeleving staan centraal.

Voor de uitbreiding werd in totaal 20 hectare bijkomende grond aangekocht door het provinciebestuur. (lees verder onder de afbeelding)

De aangekochte grond in kaart gebracht. © Provincie West-Vlaanderen

Ruimte voor ontdekking

De eerste zone, aansluitend aan het huidige bezoekerscentrum en de grote molen, zal vooral draaien rond natuur- en milieueducatie. Eerst en vooral wordt er drie hectare extra bos aangeplant, waar een educatieve boomgaard deel van zal uitmaken. Ook het historische meersenlandschap wordt hersteld tot een nat sponsgebied, een stuk natuur dat voor een extra watervoorraad zal zorgen tijdens de droge zomers.

Via verhoogde plankenweggetjes zal het gebied toegankelijk blijven voor bezoekers. Via een lusvormig ontdekkingsparcours en twee gloednieuwe containerklassen kunnen zowel gezinnen als schoolgroepen iets bij leren over de natuur waarin ze zich bevinden. De inrichting van deze zone staat gepland voor mei 2023 en zal 770.000 euro kosten.

Iets eerder, in maart, starten de werken in zone twee. Daar wordt de Gaverbeek aangepakt. “Op vandaag is dat een kaarsrecht stuk beek met kunstmatige oevers. Om het water en de natuur meer ruimte te geven wordt de historische, oorspronkelijke loop van de beek hersteld”, legt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe uit. Voor de studiekosten van deze hermeandering betaalde de Provincie al 60.000 euro, De Vlaamse Milieumaatschappij staat in voor de uitvoering ervan. (lees verder onder de afbeelding)

De locaties van de drie nieuwe zones. © Provincie West-Vlaanderen

Zone drie zal ingericht worden als een groot gecontroleerd overstromingsgebied. “In de twee uitgegraven bufferbekkens zullen de Pluimbeek en de Keibeek naar hartenlust kunnen overstromen en kan het water rustig infilteren. Opnieuw goed nieuws voor verschillende dieren- en plantensoorten. Nieuwe vogelspotplaatsen en een uitkijkpunt maken het plaatje compleet”, klinkt het. De concrete uitvoeringsdatum van deze werken is nog niet bekend.