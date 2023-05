Provincie wil Zwinstreek laten erkennen als landschapspark: “Eén van de mooiste regio’s van Vlaanderen”

De Provincie West-Vlaanderen, de steden en gemeenten Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins, Sluis en de Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland dienden een kandidatuur in om de Zwinstreek als Vlaams Landschapspark te erkennen.

“De Zwinstreek is zonder enige twijfel één van de mooiste regio’s van Vlaanderen”, begint gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep Jurgen Vanlerberghe. “Al kan ook hier alles nog beter. Ik hoop van harte dat ons kandidaatsdossier de Vlaamse Regering overtuigt en de Zwinstreek straks het keurmerk ‘Landschapspark’ mag dragen. Met de bijhorende mensen en middelen kan de provincie dan samen met alle partners aan de slag om de regio nog aantrekkelijker te maken voor de eigen inwoners en uiteraard ook voor de vele bezoekers uit binnen- en buitenland.”

Uitslag na de zomer

De Vlaamse regering kiest nu uit de ingediende kandidaturen drie voorstellen die het label van Vlaams Landschapspark krijgen. Hieraan is een financiering verbonden van meer dan 600.000 euro per jaar. Na de zomer wordt duidelijk of de Vlaamse Regering de Zwinstreek erkent als één van de drie eerste landschapsparken.