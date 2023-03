Provincie wil ‘nieuwe’ duingebieden ook laten beschermen

Donderdag schaarde de West-Vlaamse Provincieraad zich unaniem achter een motie inzake het duinenbeleid. Concreet wil de Provincie dat de Vlaamse Regering de kustlijn volledig screent en nog onbeschermde duinengebieden evalueert en indien mogelijk opneemt in het Duinendecreet.

Het Duinendecreet is 30 jaar oud. Heel wat huidige duingebieden die toen nog niet bestonden werden niet opgenomen en worden tot op heden dus niet beschermd als dusdanig. Om dit recht te zetten werd er een motie ingediend na een voorstel van de Groen-fractie.

Biodiversiteit en klimaatverandering

Het voorbeeld van het Zeeparkgebied in De Panne wordt gegeven: “Tot 2016 werd daar een camping uitgebaat, vlakbij het strand. Sinds de sluiting kreeg de natuur er vrij spel. Dat leidde tot het ontstaan van de Zeeparkduinen, een stuk waardevolle natuur waar zelfs de beschermde kuifleeuwerik voorkomt. Toch wil de eigenaar van het gebied hier 250 bungalows en een hotel met feestzaal bouwen, wat mogelijk is volgens de officiële bestemming van dit gebied”, klinkt het bij Maarten Tavenier (Groen), provincieraadslid en fractieleider.

“Duinen fungeren als een natuurlijke buffer die we wel eens nodig zouden kunnen zijn als de zeespiegel begint te stijgen”

Dit gebied bebouwen heeft verschillende nadelen. Eerst en vooral zou het slecht nieuws zijn voor de biodiversiteit. Maar ook op vlak van kustbescherming spelen de duinen een rol: ze fungeren als een natuurlijke buffer die we wel eens nodig zouden kunnen zijn als de zeespiegel volgens de voorspellende modellen begint te stijgen. Kwetsbare bebouwing kan die functie volgens de Provincie allesbehalve invullen.

Testcase

“Net zoals in De Panne zijn er elders langs de kust nog (potentiële) duinengebieden die geen bescherming genieten. We kunnen het ons absoluut niet permitteren om die te verliezen. De overheid moet dan ook proactief te werk gaan. Daarom roepen we de Vlaamse Overheid op om onze kustlijn volledig te screenen”, stelt Tavernier.

“Ze moet de bestemming van alle onbeschermde, (mogelijks) waardevolle duinengebieden bekijken en waar nodig aanpassen. Zodat bebouwing in dergelijke gebieden onmogelijk wordt. Daarbij moet de overheid ook maatregelen voorzien die eventuele negatieve gevolgen van zo’n bestemmingswijziging opvangen. Voor de eigenaars van die gebieden betekent zo’n wijziging namelijk dat ze niet meer op die grond kunnen bouwen. En dat de waarde ervan daalt”

In de motie staat het voorstel om de Zeeparkduinen als testcase te gebruiken om zo’n algemeen, vernieuwd duinenbeleid uit te werken.