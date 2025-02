Provincie wil gronden van kleiput in Egem onteigenen om er een toegankelijk groengebied van te maken

Om een natuurgebied en bedrijvigheid in en rond kleiput in Egem te realiseren, ziet de Provincie West-Vlaanderen zich verplicht om een onteigeningsplan op te stellen. “Die stap is nodig voor de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleiput Egem en omgeving, dat de herbestemming en toekomstige inrichting van het gebied regel”, zegt gedeputeerde Kelly Detavernier. Donderdag keurde de provincieraad de definitieve vaststelling van dit plan goed.

De kleiput in Egem vormt een belangrijke landschappelijke en ecologische zone. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de site geherstructureerd met aandacht voor natuurontwikkeling, waterbeheer en recreatie. “Dit project draagt bij tot de versterking van de biodiversiteit en een duurzaam gebruik van het gebied”, zegt Kelly Dtavernier.

Op 23 februari 2024 verwierp de Raad van State twee verzoekschriften, ter vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Kleiput in Egem. Bijgevolg is de weg vrij om dit plan uit te voeren.

“Een deel van de kleiput moet opgevuld worden, zij het beperkt, zodat potenties voor toekomstige natuur en recreatieve waarden niet worden teniet gedaan”, stelt gedeputeerde Kelly Detavernier.

Geen minnelijke schikking

Ze verwijst naar de juridische procedure: “Drie jaar na de vaststelling van onze plannen hebben we meerdere keren geprobeerd om tot een akkoord in der minne te komen met de eigenaars. Dat is niet gelukt. De verwerving van gronden is nodig voor de opmaak van een gemengd open ruimte gebied. We hopen nog altijd dat in der minne te kunnen doen, maar desnoods doen we het via onteigening.”

“We willen op de gronden van de voormalige kleigroeve een toegankelijk groengebied inrichten. Op de site van de voormalige steenbakkerij wensen we bedrijvigheid via reconversie. Met een watercaptatiebekken willen we het opgepompte water uit de kleipunt verzamelen. zo zal er een permanente watervoorraad ontstaan die door landbouwer kan gebruikt worden om droogteperiodes te overbruggen”, aldus Kelly Detavernier.

Wandel en fietspaden

Er zullen nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd worden, zodat bezoekers op een veilige en aangename manier het gebied kunnen verkennen. Er komen rust- en uitkijkpunten, een zone voor natuureducatie, waar scholen en bezoekers meer te weten komen over de lokale fauna en flora.

“Met dit project zet de Provincie West-Vlaanderen een nieuwe stap in haar beleid rond natuurbehoud en landschapsontwikkeling. De herinrichting van de kleiputten zal bijdragen aan waterbeheer, recreatie en natuurherstel”, besluit Kelly Detavernier.