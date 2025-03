Provincie West-Vlaanderen wil drie grote spaarbekkens aanleggen voor periodes van droogte

De provincie West-Vlaanderen onderzoekt de mogelijkheid om spaarbekkens aan te leggen om voorbereid te zijn op periodes van droogte. Het zou de bedoeling zijn om bij hevige regenval overtollig water op te sparen en te hergebruiken tijdens droge periodes.

De provincie wil water uit waterlopen opslaan in een afgebakend gebied tussen Ieper, Poperinge en Heuvelland. Zo wil ze beter voorbereid zijn op periodes van droogte die zich afwisselen met periodes van hevige regenval en wateroverlast. Daarrond liet de provincie een studie uitvoeren.

De studie onderzocht hoe spaarbekkens gevuld kunnen worden tussen oktober en februari met overtollig water dat anders naar zee zou stromen. Door dat water te hergebruiken, moet de druk op waterlopen tijdens droge periodes verminderen. Zo kunnen oppompverboden vermeden worden.

“West-Vlaanderen zal door veranderende neerslagpatronen en de eigenheid van ons bodem- en watersysteem zwaar getroffen worden door droogte”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Na twee natte jaren lijkt dat ver weg, maar in 2022 zagen we hoe snel de situatie kan omslaan: na de overstromingen in het najaar van 2021 volgden enkele maanden later de eerste oppompverboden.”

De komende periode wordt er verder onderzoek gedaan naar haalbaarheid en de maatschappelijke kosten.