Provincie werkt samen met partners en landbouwers aan betere waterkwaliteit in de Westhoek via Project Water+Land+Schap

De Provincie West-Vlaanderen werkt samen met lokale landbouwers, De Watergroep, de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), landbouwers, Inagro, Stad Ieper, Gemeente Heuvelland en Regionaal Landschap Westhoek aan een betere waterkwaliteit in de Westhoek.

Het project Water+Land+Schap 1.0 Robuuste Waterlopen Westhoek resulteerde de afgelopen drie jaar in een aantal maatregelen, onder andere een aangepast gebruik van pesticiden, waardoor de productie van drinkwater minder wordt stilgelegd.

De eerste fase zit erop. Nu gaan de partners de komende jaren verder met een tweede fase, met de uitwerking van een nieuw ambitieus actieplan.

Project Water+Land+Schap

De VLM lanceerde in 2019 de oproep tot Water+Land+Schap-coalities in 2019 en een jaar later werd het traject in de West-Vlaamse heuvels gegund. Hiertoe sloegen de partners de handen in elkaar om hun reeds bestaande samenwerking naar een hoger niveau te tillen.

Een belangrijke doelstelling van het project is het veilig stellen van de drinkwaterproductie in de Zillebekevijver en Dikkebusvijver. Door de afspoeling van landbouwgronden naar de wateraanvoerende beken komen te veel nutriënten (stikstof en fosfor), pesticiden en slib in de drinkwaterproductievijvers terecht.

Tot voor kort moest de drinkwaterproductie jaarlijks worden stilgelegd door te hoge concentraties aan pesticiden. Deze pesticiden zijn afkomstig van (onaangepast) gebruik door landbouwers, maar voor sommige stoffen ook door verkeerd gebruik van pesticiden door particulieren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van slakkenkorrels langs waterlopen.

Uitgevoerde acties

Binnen het Water+Land+Schap Robuuste Waterlopen Westhoek wordt gewerkt in twee fasen. Fase 1 is nu drie jaar bezig en focust op samenwerking met en tussen landbouwers om de erosie aan te pakken en de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten tot een minimum te reduceren. Vooral het aantal gewasbeschermingsmiddelen en hun hoeveelheid werd binnen het afstroomgebied van de Bollaertbeek teruggedrongen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de inname voor drinkwaterproductie al minder vaak diende stopgezet te worden.

Het project heeft de voorbije drie jaar geleid tot meer dan tien km nieuwe bufferstroken, acht erosiedammen (waarvan nog vier in aanmaak), een fytobak en een vul- en spoelplaats bij landbouwers op hun bedrijf.

Nieuw actieplan

Deze resultaten geven aanleiding om fase 2 op te starten en het ambitieniveau nog hoger te schakelen, vanuit een samenwerking tussen de overheden, de betrokken organisaties, de landbouwers én de burgers. Dit jaar werken de partners een actieplan uit met zowel technische als landschappelijke ingrepen om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. De eerste uitvoeringen hiervan zullen wellicht in 2024 gebeuren.