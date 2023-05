Provincie maakt zich geen zorgen over de wolf, maar wel over bevers: “Burchten gevonden in Avelgem en Oostkamp”

De komst van de wolf in Poperinge baart de deputatie van de Provincie weinig zorgen. De bevers, dat is een ander verhaal. Dat liet gedeputeerde Bart Nayaert weten na een vraag van provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA) over de terugkeer van bepaalde diersoorten naar onze provincie.

“De wolf zal zich hier naar alle waarschijnlijkheid nooit settelen. Maar als het vaker begint voor te komen dat ze in onze provincie passeren en hier ook vee beginnen aan te vallen, komen er hopelijk subsidies zodat boeren kunnen investeren in omheiningen”, begint Bart Nayaert zijn betoog. Geen reden tot paniek dus, maar wel wanneer het over een ander beestje gaat.

Wateroverlast

“De bever, dat is een ander verhaal. Die zijn lastiger om te integreren in ons landschap. Recent zijn er twee burchten gevonden: eentje aan de monding van de Rijtgracht in Avelgem en eentje aan de monding van de Rivierbeek in Oostkamp. Voor de biodiversiteit is dit uiteraard goed nieuws.” Bevers komen niet vaak voor in West-Vlaanderen, net daarom is het volgens de gedeputeerde belangrijk om de situatie goed op te volgen.

“De knaagdieren bouwen zelf dammen om de hoogte van het water te regelen. Als gevolg kan de gebied rondom de waterloop overstromen. In een natuurgebied is dat natuurlijk geen probleem, maar als ze zich zouden beginnen verspreiden naar landbouwgronden, kan dat wel voor overlast zorgen en zullen we moeten nadenken over een plan van aanpak.”