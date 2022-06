Provincie bereikt ruilakkoord: Zwin Natuur Park wordt uitgebreid

De herinrichting van de Hazegraspolderdijk en de Cantelmolinie in Knokke-Heist staat al lang op de agenda. Om die plannen te kunnen realiseren was de Provincie in gesprek met de eigenaars van de gronden tussen de verschillende sites om een ruildeal te sluiten. Die is na vijf jaar eindelijk rond.

De Provincie kocht op een andere locatie grond aan om die te ruilen met de eigenaars de gronden tussen de Rode Ossenstraat en de Greveningedijk, die uiteindelijk zullen ingericht worden als wandelverbinding. De Cantelmolinie is een militaire verdedigingslinie uit de eerste helft van de 17de eeuw en is gelegen in het hinterland van het Zwin. Die historische grenslijn is het voorwerp van het inrichtingsproject, die een recreatieve verbinding mogelijk maakt tussen het Zwin Natuur Park en de Damse Vaart. De aangekochte gronden waren iets duurder dan de waarde van de gronden die werden geruild, waardoor de Provincie 401.000 euro extra moest uitgeven.